Protest auf dem Marktplatz Hunderte Menschen bilden menschliches Stuttgart-Sign
Am Samstag haben sich Demonstranten aus den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales zusammengefunden, um auf dem Marktplatz gegen das Stuttgart-Sign zu protestieren.
Am Samstag haben sich Demonstranten aus den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales zusammengefunden, um auf dem Marktplatz gegen das Stuttgart-Sign zu protestieren.
Ursula Lechleitners Ehemann hat Demenz. Für die 79-Jährige und ihren Partner gibt es nur noch wenige Orte in Stuttgart, an die sie gehen können, um andere Menschen zu treffen. Einer davon ist die Begegnungsstätte des Evangelischen Vereins mit dem Namen „Cannstatter Brücke“. Sie kann mit ihrem Mann zum Gedächtnistraining gehen und es gibt einen günstigen Mittagstisch. Deswegen sind sie bisher drei bis viermal die Woche dort gewesen.