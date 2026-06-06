Protest auf dem Marktplatz: Hunderte Menschen bilden menschliches Stuttgart-Sign

Ursula Lechleitners Ehemann hat Demenz. Für die 79-Jährige und ihren Partner gibt es nur noch wenige Orte in Stuttgart, an die sie gehen können, um andere Menschen zu treffen. Einer davon ist die Begegnungsstätte des Evangelischen Vereins mit dem Namen „Cannstatter Brücke“. Sie kann mit ihrem Mann zum Gedächtnistraining gehen und es gibt einen günstigen Mittagstisch. Deswegen sind sie bisher drei bis viermal die Woche dort gewesen.

Doch damit könnte es bald ein Ende haben. Einrichtungen wie die Cannstatter Begegnungsstätte müssen erheblich Geld sparen, um mit den Folgen der im Dezember beschlossenen Haushaltskürzungen klarzukommen und daher ihr Angebot reduzieren. Um darauf Aufmerksam zu machen, hat sich auch Ursula Lechleitner am Samstag auf ihre Gehhilfe gestützt gemeinsam mit ihren Freundinnen auf dem Stuttgarter Marktplatz eingefunden. Mit Hunderten anderen Menschen aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sozialem protestieren sie an dem Tag gegen die Kürzungen der Stadt, die alle ihre Bereiche betreffen.

Kürzungen für Kinder und Familien

Das Hauptanliegen der Demonstranten war es, ihren Unmut über das geplante Stuttgart-Sign zum Ausdruck zu bringen. Dieses soll in naher Zukunft dort auf dem Marktplatz entstehen. Die Kritik kam daher auf, weil die Haushaltskoalition im Gemeinderat trotz aller Kürzungen 470.000 Euro für das symbolträchtige Zeichen genehmigt hatte.

Ursula Lechleitner setzt sich bei der Demo für den Erhalt der „Cannstatter Brücke“ ein. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt Foto: Christoph Schmidt

Karin Ehlert sagt zum Beispiel: „Die Stadt investiert lieber in ein großes Symbol und spart bei der Versorgung von Kindern und damit an der Gerechtigkeit in der Stadt.“ Sie ist eine der Rednerinnen an dem Tag. Sie setzt sich für frühkindliche Bildung ein. Besonders schwerwiegend seien Kürzungen beim sogenannten Kita-Abo-Projekt, das eine Möglichkeit gewesen sei die Sprachförderung bei Kindern voranzutreiben. Doch viele Kinder und damit Familien seien auf unterschiedliche Weise schwer betroffen gewesen.

Ein Stuttgart-Sign mit menschlichen Körpern

Eine Protestaktion an dem Tag war, dass sich irgendwann viele Demonstranten diszipliniert in Reih und Glied aufgestellt und mit ihren Körpern ein menschliches Stuttgart-Sign gebildet haben. „Wir wollen damit zeigen, dass wir, die Menschen, das wahre Stuttgart sind und nicht irgendein Schriftzug“, sagt etwa Johannes Lachermeier. Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses Stuttgarter Kultur.

Das Bündnis hatte sich in den Wochen vor dem folgenreichen Haushaltsbeschluss im Dezember gebildet und mehrfach aufsehenerregende Proteste gestaltet. Beispielsweise wurden Konzerte im Rathaus gespielt und die Bürgermeister mit einem Pfeifkonzert empfangen. „Wir haben seit den Beschlüssen eine starke Gemeinschaft gebildet und unseren Zusammenhalt wollen wir heute ebenfalls zum Ausdruck bringen“, sagt Lachermeier.

„Chaotische Kürzungen“

Unter den Demonstranten sind auch Vertreter der Bühnengenossenschaft GDBA. „Bei uns werden bereits keine Stellen mehr nachbesetzt“, sagt eine Bühnenbildnerin. Es würde keinen Sinn machen, ein so großes Gebäude wie die Staatsoper Stuttgart in der Stadt stehen zu haben, aber einfach nicht das Personal, um die Oper zu betreiben.

Ein weiterer Teilnehmer sagt: „Die Kürzungen sind sehr schwerwiegend für die Menschen hier und daher ist es ein wenig enttäuschend wie wenige Menschen heute doch zusammengekommen sind.“ Auch verschiedene politische Gruppen sind vertreten, Vertreterinnen von „Mission Trans“, die sich für Belange von Transmenschen einsetzt oder Stadträte, die im Gemeinderat über das Stuttgart-Sign mitdiskutiert haben. Vertreter des Theater Rampe halten Schilder mit der Aufschrift „Stop being poor“ hoch. Andere nutzen die Gelegenheit, um ihren Protest gegen Krieg zum Ausdruck zu bringen.

Wichtig sei jetzt für alle Betroffenen Sicherheit für die Zukunft zu haben. Tanja Gemeinhardt von der Mission Trans sagt etwa, dass die Kürzungen überhaupt nicht weitsichtig gewesen sind. „Ich frage mich, warum es keiner hat kommen sehen?“, sagt sie. Die Folgen seien gewesen, dass sich im vergangenen Jahr chaotische und hektische Kürzungen auf den Rücken vieler Menschen abgespielt hätten. So etwas müsse man in Zukunft vermeiden.