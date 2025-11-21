Der Protest deutscher Fanszenen erregte letztes Wochenende bundesweit Aufmerksamkeit. Doch dabei soll es nicht bleiben. So geht es nun weiter, auch beim VfB Stuttgart.
Wohl kaum einem Fußballinteressierten sind die Botschaften und Bilder des vergangenen Wochenendes verborgen geblieben. Ob es am Ende 8000 (Polizeischätzung) oder 20 000 (Schätzung der Veranstalter) Fußballfans waren, die dem Aufruf gefolgt waren, um sich in Leipzig zu versammeln, war am Ende gar nicht so wichtig. „Die Bilder waren besonders deshalb so eindrücklich, weil in kurzer Zeit Rivalitäten überwunden und ein friedlicher Protest auf die Beine gestellt wurde. Es hat gezeigt, wie viele Menschen das Thema bewegt, und leider auch, wie viele von ihnen sich von der Politik nicht gehört fühlen“, sagt Katrin Steinhülb-Joos, SPD-Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg.