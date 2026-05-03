Protest französischer Wärter Frankreichs Gefängnispersonal schlägt Alarm
Drogen, Ratten, Handys: Vollzugsbeamte in Frankreich sperren die Zugänge zu den Haftanstalten. So protestieren sie gegen die skandalösen Zustände.
Drogen, Ratten, Handys: Vollzugsbeamte in Frankreich sperren die Zugänge zu den Haftanstalten. So protestieren sie gegen die skandalösen Zustände.
Wenn jemand Bescheid weiß über die Haftbedingungen in den französischen Gefängnissen, dann natürlich die Aufseherinnen und Aufseher. Am vergangenen Montag sind hunderte dem Aufruf ihrer Gewerkschaft Ufap-Unsa gefolgt und haben den Zugang zur etwa der Hälfte der Anstalten blockiert. Betroffen waren die berüchtigte Anstalt Les Baumettes in Marseille oder Fleury-Mérogis, das größte Gefängnis Europas mit 4500 Insassen im Südosten von Paris. Wärter sperren seither die Zufahrten, stecken Holzpaletten in Brand oder hängen Spruchbänder mit der Inschrift „Ausgebucht“ an die schweren Metalltore.