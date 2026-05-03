 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Panorama

  4. Frankreichs Gefängnispersonal schlägt Alarm

Protest französischer Wärter Frankreichs Gefängnispersonal schlägt Alarm

Protest französischer Wärter: Frankreichs Gefängnispersonal schlägt Alarm
1
Miese Arbeitsbedingungen: Ein Gefängnisbeamter schließt eine Gittertür im Gefängnis von Saint-Martin-de-Re. Foto: imago images/Andia/Leoty

Drogen, Ratten, Handys: Vollzugsbeamte in Frankreich sperren die Zugänge zu den Haftanstalten. So protestieren sie gegen die skandalösen Zustände.

Korrespondenten: Stefan Brändle (brä)

Wenn jemand Bescheid weiß über die Haftbedingungen in den französischen Gefängnissen, dann natürlich die Aufseherinnen und Aufseher. Am vergangenen Montag sind hunderte dem Aufruf ihrer Gewerkschaft Ufap-Unsa gefolgt und haben den Zugang zur etwa der Hälfte der Anstalten blockiert. Betroffen waren die berüchtigte Anstalt Les Baumettes in Marseille oder Fleury-Mérogis, das größte Gefängnis Europas mit 4500 Insassen im Südosten von Paris. Wärter sperren seither die Zufahrten, stecken Holzpaletten in Brand oder hängen Spruchbänder mit der Inschrift „Ausgebucht“ an die schweren Metalltore.

 

Laut Gewerkschaftssekretär Alexandre Caby protestieren sie gegen die „katastrophale“ Lage der französischen Gefängnisse. Schuld sei in erster Linie die seit Jahren zunehmende Überbelegung. Frankreich verfügt über 63 500 Zellenplätze, zählt aber 87 126 Insassen – so viele wie noch nie. Sie teilen sich meist zu dritt eine Zelle von neun Quadratmetern. Neuankömmlinge müssen am Boden auf einer Matratzen schlafen. Davon sind 7000 in Gebrauch.

Sexuelle Kontakte führen zu Spannungen

Und die meisten sind dreckig und verwanzt, wie der Europarat in einem Bericht über die – offiziell renovierte – Anstalt Fresnes bei Paris festgehalten hat: „Die Haftbedingungen sind unwürdig, die Lokale und die Zellen feucht, alt und unhygienisch, mit der alarmierenden Präsenz von Ratten, Kakerlaken und Bettwanzen.“

Chefsache: Präsident Macron bei der Einweihung von Vendin-le-Vieil. Foto: imago/Abacapress

Sexuelle Kontakte in den Zellen, Duschen und Höfen sorgt für ständige „Spannungen und Gewalt“, wie Caby ausführte. Die Aufseher verlören zunehmend die Kontrolle, denn sie seien traditionell unbewaffnet und kaum in der Lage, mit den gefährlichsten Insassen fertig zu werden. Justizminister Gérald Darmanin hat in Vendin-le-Vieil (Nordfrankreich) Mitte 2025 einen Hochsicherheitsflügel eingeweiht; im Übersee-Departement Guyana – wo der Kokainhandel floriert – will er nach amerikanischem Vorbild eine so genannte „Supermax“-Isolieranstalt bauen lassen. Doch für die 10 000 Drogenbosse und tausend Dschihadisten im Land genügt das nicht. Auch die kleineren Dealer und Kriminellen entgehen mehr und mehr der Haftkontrolle: In den französischen Gefängniszellen sind im letzten Jahr 80 000 Handys beschlagnahmt worden. Komplizen schicken die neusten iPhones per Drohne frei Haus. Die Behörden kämpfen dagegen mit Vergitterung, Störsendern und Detektoren. Mit beschränktem Resultat.

5000 Wärterstellen sind unbesetzt

Der Hauptgrund: Laut Ufap-Unsa sind in Frankreich derzeit 5000 Wärterstellen unbesetzt. Das ermöglicht es Verurteilten, ihre Geschäfte auch hinter Schloss und Riegel fortzusetzen. Im März verhaftete die Polizei in Marseille nach monatelanger Beschattung 41 Personen eines Drogenrings, der das Stadtzentrum um den alten Hafen versorgte. Ihr Chef lenkte den Handel aus seiner Zelle in den Baumettes, als säße er zuhause auf dem Sofa, und organisierte so womöglich auch einen Milieumord. In seiner Zelle wurde ihm auch seine neuerliche Verhaftung verkündet.

Im Gefängnis von „Les Baumettes“ in Marseille. Foto: AFP/Eric Cabanis

Was die Gewerkschaft gerne verschweigt: Handys, aber auch Rauschgift werden bisweilen von korrumpierten Aufsehern vermittelt. In den Baumettes wurden Insassen auf diese Weise nicht nur mit Handys, sondern auch mit Wodka, Cannabis, Bargeld und einem Haarwuchsmittel versorgt. Zu sagen ist allerdings, dass der gefährliche Aufseherjob gerade mal mit 2000 Euro im Monat honoriert wird.

Kein Abschreckungseffekt, keine Resozialisierung

Frankreich fehlt es überall an Mitteln, einen funktionierenden Strafvollzug aufzuziehen – aber letztlich auch am politischen Willen. Dem Strafvollzug mangelt es seit jeher mehr oder weniger bewusst an passablen Haftbedingungen, was einen Abschreckungseffekt erzielen soll. Bloß tragen die unsäglichen Haftbedingungen nicht zur Resozialisierung bei: Fast die Hälfte der französischen Häftlinge wird rückfällig. Die Wiedereingliederung von Staats wegen versagt meist, wenn nicht gemeinnützige Vereine einspringen.

Protestaktion des Wachpersonals, hier in Valence Drome. Foto: imago/L. Muscio

Justizminister Darmanin plant derzeit ein neues Strafvollzugsgesetz, das darauf abzielt, anstelle von kürzeren oder auslaufenden Haftstrafen eher Fußfesseln oder Hausarrest zu begünstigen. Die Verteilung von Matratzen in den überfüllten Gefängnissen will er unterbinden. Worauf Neuhäftlinge ihr Haupt stattdessen betten sollen, sagte Darmanin nicht. Vielleicht kam seinem Kabinettsschef eine Idee, als er unlängst eine Delegation von Haftaufsehern empfing, um einen Ausweg aus dem Sozialkonflikt zu suchen.

Weitere Themen

Nach Witz in der „heute-show“: Versöhnung: Carpendale lädt Welke auf Konzert ein

Nach Witz in der „heute-show“ Versöhnung: Carpendale lädt Welke auf Konzert ein

Nach Zoff wegen eines Witzes um Fans des Schlägersängers bat Oliver Welke um Frieden. Carpendale lädt nun zum Konzert. Ob der Satiriker annimmt?
Erpressungsversuch gegen Hipp: Rattengift in Babynahrung – Verdächtiger gefasst

Erpressungsversuch gegen Hipp Rattengift in Babynahrung – Verdächtiger gefasst

Nach dem Fund von Rattengift in Babynahrung hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Was bisher bekannt ist.
Die Lust am Nervenkitzel: Warum wir uns so gerne gruseln

Horror und Gehirn Die Lust am Nervenkitzel: Warum wir uns so gerne gruseln

Obwohl sie uns zu Tode erschrecken, lieben wir Schauer- und Gruselgeschichten genauso wie Horrorfilme mit Gespenstern und Monstern, Zombies und Hexen – und das nicht nur an Halloween. Weshalb haben wir eigentlich so viel Spaß daran? Was macht den psychologischen Kick des Grauens aus?
Von Markus Brauer
Lotto am Samstag (02.05.2026) – Die Lottozahlen von heute

Lotto am Samstag Die Lottozahlen der Ziehung vom 02.05.2026

Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
Nach Carpendale-Kritik: Oliver Welke: „Werde gar keinen Sänger mehr beleidigen“

Nach Carpendale-Kritik Oliver Welke: „Werde gar keinen Sänger mehr beleidigen“

Ein Witz des Satirikers über Fans von Howard Carpendale sorgt für Kritik, der Schlagersänger zeigt sich enttäuscht. In der „heute-show“ reagiert Welke nun erneut darauf.
Vor Insel Poel gestrandet: Buckelwal wieder in der Nordsee - Am Morgen von Bord

Vor Insel Poel gestrandet Buckelwal wieder in der Nordsee - Am Morgen von Bord

Der Wal ist in der Nordsee freigesetzt worden. Als gerettet gilt das geschwächte Tier nicht. Die Dänen haben bereits mitgeteilt, was passiert, sollte es an ihrer Küste erneut stranden.
Städtetrip in Südfrankreich: 5 Gründe, warum man im Frühjahr Toulouse besuchen sollte

Städtetrip in Südfrankreich 5 Gründe, warum man im Frühjahr Toulouse besuchen sollte

Märkte mit prallen Auslagen, ein charmantes Gassengewirr und lässiges Lebensgefühl: Wir zeigen, warum Toulouse einen Städtetrip wert ist.
Von Bettina Hartmann
In der Ostsee gestrandetes Tier: Buckelwal-Konvoi bei einsetzender Dunkelheit in der Nordsee

In der Ostsee gestrandetes Tier Buckelwal-Konvoi bei einsetzender Dunkelheit in der Nordsee

Widrige Wetterbedingungen verhinderten am Freitagmorgen den Plan, den an deutschen Küsten gestrandeten Buckelwal in die Nordsee zu bringen. Inzwischen ist der Konvoi wieder auf Kurs.
Eurojackpot vom 01.05.2026 (Freitag) – Gewinnzahlen und Quoten

Eurojackpot am Freitag Die Eurojackpot Zahlen der Ziehung vom 01.05.2026

Die Eurojackpot Zahlen werden jeden Dienstag & Freitag in Helsinki (Finnland) gezogen. Hier finden Sie alle Gewinnzahlen und Quoten zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
In der Ostsee gestrandetes Tier: Buckelwal-Konvoi steuert wieder Richtung Nordsee

In der Ostsee gestrandetes Tier Buckelwal-Konvoi steuert wieder Richtung Nordsee

Widrige Bedingungen verhinderten am Freitagmorgen den Plan, den gestrandeten Buckelwal in die Nordsee zu bringen. Inzwischen fährt der Konvoi wieder in die Richtung.
Weitere Artikel zu Frankreich Protest
 
 