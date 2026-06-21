In Benningen (Kreis Ludwigsburg) wird am Montag, 22. Juni, ein Zeichen gegen die dramatische finanzielle Lage der Kommunen gesetzt. Mit einer Aktion, die für Aufsehen sorgen könnte.

Christian Kempf 21.06.2026 - 09:38 Uhr

Wer am Montag, 22. Juni, sein Kind zur Schule oder in eine Kita in Benningen bringt, wird vielleicht im ersten Moment ziemlich überrascht oder womöglich sogar verärgert sein. Denn an den Einrichtungen wird ein Absperrband angebracht sein. Ebenso an der Bücherei, dem Rathaus, dem Museum sowie der Sporthalle, der Gemeindehalle und am Bürgerhaus Kelter. Im zweiten Moment und bei genauerem Hinsehen kann man aber wieder durchschnaufen. All diese Gebäude werden lediglich symbolisch geschlossen sein.