Letzte Generation klettert am Stuttgarter Flughafen hoch

Aktivisten der Letzten Generation demonstrieren am ersten Ferientag am Stuttgarter Flughafen gegen den wachsenden Flugverkehr, Privatjets und Kurzstreckenflüge. Sie klettern auf Stufen und Streben, wo die Polizei nicht so schnell hinkommt.

Julia Bosch 25.07.2024 - 10:56 Uhr

Es ist der erste Tag der Sommerferien, der Himmel am Stuttgarter Flughafen zeigt keine einzige Wolke, viele Reisende rollen mit ihren Koffern durch Terminal 1. Und plötzlich klettern mehrere Personen über eine Absperrung an einem Aufzug vorbei auf eine schmale Stufe zwischen Ausgang und Lichtschacht. Ein Polizist in Zivil gibt ein Zeichen, dann kommen mehrere Beamte angerannt. „Kommt da runter!“, ruft eine Polizistin. Doch es ist schon zu spät. Die Demonstranten packen Megafon und Banner aus, ziehen sich orangefarbene Westen an mit einem schwarzen Herz auf dem Rücken; das Erkennungszeichen der Letzte Generation.