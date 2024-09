Aktivisten haben ein Banner mit der Aufschrift „Wäre Jesus Klimaaktivist?“ an die St. Maria Kirche in Stuttgart-Süd angebracht. Die Aktion soll auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen.

Vier Aktivisten einer etwa 20-köpfigen Klimaaktivistengruppe von Baumbesetzern im Altdorfer Wald haben am Dienstag ein etwa 45 Quadratmeter großes Banner an die Frontseite der katholischen Kirche St. Maria in Stuttgart-Süd angebracht. Auf den alten, auseinandergeschnittenen Bettbezügen steht in großer Schrift: „Wäre Jesus Klimaaktivist?“

Aktion gemeinsam geplant

Die Frage sorgte bereits Anfang Juli am höchsten Kirchturm der Welt – dem Ulmer Münster – für Aufsehen. Dort kletterten drei der Klimaaktivisten, unter anderem der Ravensburger Samuel Bosch, illegal auf den Turm, um ihre Botschaft in 70 Meter Höhe anzubringen. Nach nur wenigen Stunden wurde das Banner wieder abgenommen.

Nach der Aktion starteten die Klima-Kletterer einen Aufruf. Kirchenvertreter, die die Botschaft der Aktion unterstützen, konnten sich daraufhin melden. Aus dem Umfeld der St. Maria Kirche in Stuttgart wurde Interesse bekundet und die Protestaktion gemeinsam geplant. Ohne Hebebühne und Sicherheitsrisiko der Aktivisten wurde das Banner in 20 Meter Höhe an der Kirche angebracht und soll Passanten zum Nachdenken anregen. „Es ist super, dass wir diesen Platz und diese schöne Kirche nutzen können, um diese wichtige Botschaft zu vermitteln“, sagt Bosch.

Filmaufführung in der Kirche am Sonntag

Das Banner soll noch bis Ende der Woche an der Kirche hängen. Die Protestaktion endet am Sonntag mit einer Filmaufführung in der Kirche des aktuell in Deutschland und Österreich tourenden Films „Von Menschen, die auf Bäume stiegen“. Nach der Vorführung in der Kirche wird es eine offene Diskussion zum Film und zu der platzierten Frage geben. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nicht nur in Stuttgart soll über die Frage nach Klimaschutz und Christentum diskutiert werden. „Wir sind noch im Gespräch mit anderen Kirchen“, verrät der Ravensburger Aktivist.