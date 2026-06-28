Auf dem „Platz des serbischen Kämpfers“ fordern die Bürger den Rücktritt der Regierung. Zugleich erinnern sie an eine Schlacht im Mittelalter, die Serbiens Identität bis heute prägt.
In der zentralserbischen Stadt Kraljevo haben Studenten und Bürger gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Unter der Parole „Die Studenten siegen!“ fanden sich mehrere Tausend Menschen auf dem zentralen „Platz des serbischen Kämpfers“ ein, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa beobachtete.