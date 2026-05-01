Zum Tag der Arbeit wurde auch in Stuttgart demonstriert. Stellenstreichungen, Sparmaßnahmen und Sozialabbau standen bei den Kundgebungen im Fokus.
Viele tausend Menschen haben in Stuttgart am Freitag an Kundgebungen und Demonstrationszügen zum 1. Mai teilgenommen. Die Gewerkschaften hatten zu ihrer traditionellen Mai-Kundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. Der Zusammenschluss von Antifa-Gruppen und Organisierter Autonomie traf sich zum „Revolutionären 1. Mai” direkt danach auf dem Kronprinzplatz. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort waren vorher schon bei den Gewerkschaften und bei deren kilometerlangem Zug durch die Innenstadt mitgelaufen. Ihr eigener, etwas kürzerer, dafür lauterer Demo-Zug begann um 13:30 Uhr. Ziel war – mit mehreren Zwischenstationen – um 16:30 Uhr der Südheimer Platz. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe verlief alles friedlich.