Als Zeichen des Protests gegen die Sparpläne des Bundes schließen viele Ärzte und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg ihre Praxen. Worauf Patienten sich einstellen müssen.
Patienten und Patientinnen könnten morgen im ganzen Land vor Arztpraxen und Psychotherapeuten vor verschlossenen Türen stehen. Auf Initiative der größten Berufsverbände haben zahlreiche Arzt- und Psychotherapeutenpraxen für den morgigen Mittwoch, 10. Juni, zu einem Protesttag aufgerufen. Viele Praxen bleiben an dem Tag geschlossen. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf einstellen, dass die Versorgung eingeschränkt ist, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Für Notfälle hätten die Praxen jedoch Vertretungsregelungen geschaffen, die in ihren Kapazitäten aber begrenzt seien.