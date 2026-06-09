Als Zeichen des Protests gegen die Sparpläne des Bundes schließen viele Ärzte und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg ihre Praxen. Worauf Patienten sich einstellen müssen.

Patienten und Patientinnen könnten morgen im ganzen Land vor Arztpraxen und Psychotherapeuten vor verschlossenen Türen stehen. Auf Initiative der größten Berufsverbände haben zahlreiche Arzt- und Psychotherapeutenpraxen für den morgigen Mittwoch, 10. Juni, zu einem Protesttag aufgerufen. Viele Praxen bleiben an dem Tag geschlossen. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf einstellen, dass die Versorgung eingeschränkt ist, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Für Notfälle hätten die Praxen jedoch Vertretungsregelungen geschaffen, die in ihren Kapazitäten aber begrenzt seien.

Die Ärzte und Psychotherapeuten protestieren mit dem Praxisschließungstag gegen das geplante GKV-Spargesetz des Bundes, das erhebliche Kürzungen im Gesundheitswesen vorsieht. Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) unterstützt die Protestmaßnahmen: „Die Arzt- und Psychotherapeutenpraxen sind unverhältnismäßig hoch von den Maßnahmen betroffen. Damit wird der Bereich besonders belastet, der den Löwenanteil in der Versorgung leistet und zudem besonders sparsam und effizient arbeitet“, sagt KVBW-Vorstandsvorsitzender Karsten Braun.

KV unterstützt Protestmaßnahmen

Allein durch die nicht-bezahlten Leistungen, die unter die Budgetierung fielen, habe das Gesundheitswesen Milliarden an Kosten eingespart. „Weiter ärgert es uns massiv, dass der Bund seinen Beitrag mit dem Hinweis auf die leeren Haushaltskassen nicht leistet.“

Auch der Hausärztinnen- und Hausärzteverband Baden-Württemberg (HÄVBW) ist über die Kürzungspläne massiv verärgert. In dieser Woche sollen die Hausärzte und Hausärztinnen zusätzlich zu dem Protesttag die Wartezimmerplätze reduzieren – um einen Vorgeschmack auf die Zukunft zu bieten, wenn das Geld fehlt. Die Aktion ist Teil der bundesweiten Kampagne des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands „Hausarztpraxen retten“.

Landesärztekammer kritisiert Einseitigkeit des Sparkurses

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg kritisiert ebenfalls massiv das vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Die Finanzen des GKV-Systems müssten fair und nachhaltig saniert werden, daran bestehe kein Zweifel.

Das vorgelegte Sparpaket werde dieser Aufgabe jedoch nicht gerecht und nehme die Leistungsträger einseitig in die Verantwortung. „Dass die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen und Krankenhäusern dagegen nun protestieren, ist allzu verständlich. Denn das Gesetz wird die gesundheitliche Versorgung destabilisieren“, befürchtet Kammerpräsident Wolfgang Miller.

Unsere Empfehlung für Sie Geschlossene Praxen Mediverbund ruft Ärzte und Psychotherapeuten zu Protest auf Die Ärzteverbände MEDI starten eine bundesweite Protestkampagne mit Praxisschließungen für interne Fortbildungen am 10. Juni 2026 gegen das GKV-Spargesetz.

Auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind von den Sparmaßnahmen der Bundesregierung betroffen. So müssen sie bereits seit Anfang April eine monatliche Kürzung ihrer Honorare um 4,5 Prozent hinnehmen. Laut dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) formiert sich seit Wochen massiver Widerstand gegen seit April geltenden Honorarkürzungen sowie weitere Sparpläne des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), die im Beitragssatzstabilisierungsgesetz noch im Juni vom Bundestag beschlossen werden sollen.

Psychotherapeuten fühlen sich mehrfach bestraft

„Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ausgerechnet bei der Berufsgruppe der Psychotherapeuten, die gerade mal 0,7 Prozent der Gesamtkosten der Krankenkassen ausmachen, der Rotstift gleich mehrfach angesetzt werden soll“, sagt Johanna Thünker, Vorsitzende des Verbandes Psychologischer Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Bereits jetzt warteten Menschen mit Unterstützungsbedarfen monatelang auf einen Therapieplatz und der Gesetzesentwurf sieht weitere Mengenbegrenzungen vor.

Komme das Sparpaket inklusive Budgetbegrenzung für Psychotherapeuten, bedrohe dies die wirtschaftliche Existenz vieler Praxen, das Angebot werde drastisch sinken, was zu noch längeren Wartezeiten führe, so der Verband.

Anstatt das Kostenproblem zu lösen, werde es über den steigenden Bedarf durch Chronifizierungen noch verschärft, heißt es vom BDP. „Wir appellieren mit Nachdruck an die Politik, den vorliegenden Gesetzentwurf nicht in dieser Form zu beschließen“, betont Thünker.

Nach Ansicht der Berufsverbände soll die eintägige Praxisschließung Patientinnen und Patienten einen Vorgeschmack auf die Zukunft geben – wenn der Bund das GKV-Sparpaket wie geplant umsetzt.