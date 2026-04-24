Prozess am Landgericht Gericht lässt Vorwurf des versuchten Mordes fallen
Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 31-Jährigen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Magstadt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe.
Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 31-Jährigen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Magstadt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe.
Als die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti das Urteil verkündet hatte, war im Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen zu vernehmen. „Wow“, zischte ein Mann, der kurz darauf den Saal unter lautem Türenschlagen verließ. Die Angehörigen des Angeklagten hingegen fassten sich an den Händen, eine Frau hatte Tränen in den Augen.