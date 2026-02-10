Während eines Urlaubs soll der Sohn von Norwegens Kronprinzessin laut Anklage eine Frau vergewaltigt haben. Marius Borg Høiby hatte sie zuvor auf Tinder kennengelernt.
10.02.2026 - 15:06 Uhr
Im Gerichtssaal 250 in Oslo geht es am Dienstag um den schwersten der Vorwürfe im Prozess gegen Marius Borg Høiby: Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit soll im Oktober 2023 eine Frau vergewaltigt haben, während das mutmaßliche Opfer schlief. Außerdem soll er knapp fünf Sekunden lang ihren nackten Unterleib gefilmt haben.