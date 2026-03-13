 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp

Prozess in Stuttgart Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp

Prozess in Stuttgart: Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp
1
Prozessauftakt in Stuttgart: Vier junge Männer sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Bande von mehreren jungen Männern soll sich auf einer Internetplattform als junge Frauen ausgegeben haben. Bei Treffen sollen sie ihre Opfer brutal ausgeraubt haben.

Luna wartet schon auf ihn. Am Rande der Weinberge in Obertürkheim. Das glaubt zumindest ein 24-Jähriger, als er vor rund zwei Jahren zum Treffen mit der vermeintlich 16-Jährigen aufbricht. Mit der hatte er zuvor schon längere Zeit auf einer Internetplattform Nachrichten ausgetauscht. Als er an der einsamen Stelle eintrifft, ist von dem wohl erhofften amourösen Abenteuer nicht mehr die Rede. Denn mehrere junge Männer warten da. Der 24-Jährige bekommt einen in Pfefferspray getränkten Schneeball ins Gesicht, wird geschlagen und beraubt.

 

Verantwortlich dafür sollen vier junge Männer sein, heute zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie sitzen am Freitag im größten Saal des Stuttgarter Landgerichts, wo ihnen der Prozess gemacht wird. Drei werden in Handschellen vorgeführt, sie sitzen seit vergangenem Sommer in Untersuchungshaft. Der Vierte ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Angeklagt sind sie wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung, besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.

Prozess in Stuttgart: Gruppe werden 15 Taten zur Last gelegt

Denn es ist nicht bei dieser einen Tat geblieben. Eine Stunde dauert die Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwältin. Insgesamt werden der Gruppe 15 Taten im Zeitraum von Januar 2024 bis Juni 2025 zur Last gelegt. Die Taten sollen in Stuttgart-Obertürkheim, Stuttgart-Süd und Esslingen-Berkheim begangen worden sein. Zum Tatzeitpunkt waren die Angeklagten teils noch minderjährig.

Der Bande wird vorgeworfen, sich auf der Internetplattform „Knuddels“ als Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren ausgegeben zu haben. In unterschiedlicher Zusammensetzung sollen sie über die Plattform Treffen mit Männern verabredet haben. „Sie gingen dabei in wechselnder Besetzung arbeitsteilig vor“, so die Staatsanwältin. In einer Chatgruppe sollen die Angeklagten die Taten geplant haben. Neben den vier Hauptverdächtigen sollen noch etliche gesondert Verfolgte an den Taten beteiligt gewesen sein. Drei Frauen sollen etwa mit den Opfern telefoniert oder sie am Tatort in die Falle gelockt haben.

Pistolen, Schlagstöcke, Fußtritte

An den vereinbarten Treffpunkten sollen jeweils nicht junge Frauen auf die Opfer gewartet haben, sondern die Tatverdächtigen. Bei den Aufeinandertreffen mit den geschädigten Männern sei die Bande äußerst brutal vorgegangen, so die Anklage. So sollen sie den Opfern ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Auch wenn die geschädigten Männer bereits auf dem Boden lagen, hätten die jungen Tatverdächtigen weiter auf sie eingetreten.

Die Gruppe soll bei den Taten bewaffnet gewesen sein, unter anderem mit Schlagstöcken, Pistolen, Peitschen und Messern. Sie soll die Männer heimtückisch von hinten angegriffen und auf die Köpfe eingeschlagen haben. In einem Fall sollen die Angeklagten sexuelle Handlungen an einem Geschädigten vorgenommen haben, wobei dieser verletzt wurde.

Erbeutet haben sollen die Angeklagten unter Androhung von Gewalt Wertgegenstände der Opfer, etwa deren Geldbeutel, EC-Karte oder Handys. Bei einer Tat im Juni 2025 sollen die Tatverdächtigen mehr als 5000 Euro über die Bankkarte ihres Opfer abgehoben haben.

Drei der vier Angeklagten werden aus der U-Haft vorgeführt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Aber auch zu erniedrigenden Handlungen sollen die Geschädigten gezwungen worden sein. So sollten die Opfer beispielsweise bellen, die Schuhsohle von einem der Angeklagten ablecken oder zu einer abgespielten Musik rappen. Bei der zweiten zur Last gelegten Tat im April 2024 seien dem Opfer zudem die Haare mit einem Cutter-Messer abgeschnitten worden. Teilweise sollen die Taten gefilmt worden sein. Die jungen mutmaßlichen Täter hätten den Tod ihrer Opfer billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwältin. Die Opfer erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Am Südheimer Platz wartet ein Polizist auf die Angeklagten

Zur Festnahme von drei der Tatverdächtigen kam es schließlich im Juni 2025 am Südheimer Platz. Denn dort wartete diesmal eine Überraschung auf sie: Das vermeintliche nächste Opfer war ein Polizist, der sich zum Schein mit ihnen verabredet hatte. Der vierte Tatverdächtige wurde ein halbes Jahr später festgenommen.

Alle kommen aus guten Verhältnissen

Zum Prozessauftakt machen die vier Angeklagten noch keine Angaben zu den Taten. Sehr wohl aber zu ihren persönlichen Verhältnissen. Und das Bild, das sich da abzeichnet, will so gar nicht zu den brutalen Überfällen passen. Alle vier kommen aus intakten Elternhäusern, beschreiben ihr Verhältnis zur Familie als gut, ihre Kindheit teilweise als „perfekt“. Alle haben einen Schulabschluss. Einige hatten ein gewisses Problem mit Cannabis, ansonsten jedoch keinen Kontakt zu härteren Drogen. Sie beschreiben sich als empathisch und offen. „Meine Eltern waren geschockt, als sie von der Anklage erfahren haben. Für sie ist unvorstellbar gewesen, dass ich mal im Knast lande“, sagt einer der vier. Die anderen äußern sich ähnlich.

Und warum dann das Ganze? Um vermeintlich Pädophile abzustrafen? Als selbst ernannte sogenannte Pedo-Hunter? Das hält das Gericht für zweifelhaft, denn die Angeklagten sollen sich als 16- bis 18-jährige Mädchen ausgegeben haben. Nichts Illegales im Spiel also für die Opfer, die selbst meist zwischen Anfang 20 und um die 30 waren. „Nach der Aktenlage haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Überfallenen pädophil sind“, so der Vorsitzende Richter. Der Begriff Pedo-Hunter sei deshalb nicht angebracht, für die Opfer gar diffamierend.

Unsere Empfehlung für Sie

Pedo-Hunter in Stuttgart: Mann zu Date mit 15-Jähriger gelockt und erpresst

Pedo-Hunter in Stuttgart Mann zu Date mit 15-Jähriger gelockt und erpresst

Ein Mann glaubt, er chatte mit einer jungen Erwachsenen, und es kommt zum Treffen. Dort trifft er aber auf drei junge Männer und erlebt eine böse Überraschung.

Zur möglichen Motivlage – und zur Frage, ob die vier jungen Männer die Taten einräumen – dürfte an den nächsten Verhandlungstagen mehr zu erfahren sein. Angesetzt sind 18 weitere Termine bis Ende Juli.

Weitere Themen

Sportvereine in Stuttgart: Marode Sportstätten? Letzte Hoffnung Berlin

Sportvereine in Stuttgart Marode Sportstätten? Letzte Hoffnung Berlin

Die Stadt hat kein Geld mehr. Der Bund leiht sich welches. Richtig viel sogar. Davon wollen vier Stuttgarter Sportvereine profitieren.
Von Frank Rothfuß
Prozess in Stuttgart: Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp

Prozess in Stuttgart Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp

Eine Bande von mehreren jungen Männern soll sich auf einer Internetplattform als junge Frauen ausgegeben haben. Bei Treffen sollen sie ihre Opfer brutal ausgeraubt haben.
Von Sara Braig und Jürgen Bock
Büchertipps für den Frühling: Diese 11 Bücher solltet ihr jetzt lesen

Büchertipps für den Frühling Diese 11 Bücher solltet ihr jetzt lesen

Sonne draußen, Gefühle drinnen: Unsere Buchtipps erzählen von Freundschaft, Wut, Liebe, der Suche nach sich selbst und den Fragen, die uns nachts wach halten.
Von Sandra Belschner
Scandi-Chic in Stuttgart: Stylein in Stuttgart: Warum Elin Alemdars Mode jetzt den Zeitgeist trifft

Scandi-Chic in Stuttgart Stylein in Stuttgart: Warum Elin Alemdars Mode jetzt den Zeitgeist trifft

Kein Firlefanz, dafür maximale Eleganz: Das schwedische Label Stylein zieht bei Breuninger ein. Gründerin Elin Alemdar über Komfort, „Grit“ und schwedische Designsprache.
Von Petra Xayaphoum
Stuttgarter Restaurant: Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg schaut in Timo Hildebrands Vhy vorbei

Stuttgarter Restaurant Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg schaut in Timo Hildebrands Vhy vorbei

Ex-VfB-Torhüter Timo Hildebrand hat in seinem Stuttgarter Restaurant Vhy den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg begrüßt.
Von Florian Dürr
Klimaneutralität in Stuttgart: Klimaziel in Stuttgart gefährdet? Links-Bündnis fordert Hilfe der Stadt

Klimaneutralität in Stuttgart Klimaziel in Stuttgart gefährdet? Links-Bündnis fordert Hilfe der Stadt

In Berlin ist eine Novelle des Heizungsgesetzes in Arbeit. Was das für Stuttgart bedeuten würde, ist noch nicht geklärt. Ein Antrag fordert die Stadt nun zum Handeln auf.
Von Judith A. Sägesser
Wilhelma in Stuttgart: Kamelfohlen geboren – wann Zoo-Besucher es sehen können

Wilhelma in Stuttgart Kamelfohlen geboren – wann Zoo-Besucher es sehen können

Nachwuchs bei den Trampeltieren: Die junge Kamelstute bleibt zunächst im separaten Gehege – ab wann sie auf die große Anlage darf.
Verkehr in Stuttgart: Heslacher Tunnel nachts gesperrt

Verkehr in Stuttgart Heslacher Tunnel nachts gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten ist die wichtige Verbindung der B14 zwischen Stuttgart-Süd und dem Schattenring an vier Nächten gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.
Von Alexander Müller
S-Bahnverkehr Stuttgart: Reparaturarbeiten abgeschlossen – betroffene S-Bahnlinien wieder im Takt

S-Bahnverkehr Stuttgart Reparaturarbeiten abgeschlossen – betroffene S-Bahnlinien wieder im Takt

Wegen Reparaturarbeiten zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof kommt es bei mehreren S-Bahnlinien kurzzeitig zu Verspätungen und Ausfällen. Was bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Schulentwicklung: Kein neues Gymnasium für Stuttgart – „Wir sind enttäuscht“

Schulentwicklung Kein neues Gymnasium für Stuttgart – „Wir sind enttäuscht“

Jahrelang hat sich der Förderverein Schulcampus Hedelfingen für den Bau eines Gymnasiums am Steinenberg eingesetzt. Warum er nicht aufgibt, auch wenn nun anders entschieden worden ist.
Von Alexandra Kratz
Weitere Artikel zu Stuttgart Video Landgericht Stuttgart versuchter Mord Vergewaltigung bande
 
 