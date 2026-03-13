Prozess in Stuttgart: Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp

Luna wartet schon auf ihn. Am Rande der Weinberge in Obertürkheim. Das glaubt zumindest ein 24-Jähriger, als er vor rund zwei Jahren zum Treffen mit der vermeintlich 16-Jährigen aufbricht. Mit der hatte er zuvor schon längere Zeit auf einer Internetplattform Nachrichten ausgetauscht. Als er an der einsamen Stelle eintrifft, ist von dem wohl erhofften amourösen Abenteuer nicht mehr die Rede. Denn mehrere junge Männer warten da. Der 24-Jährige bekommt einen in Pfefferspray getränkten Schneeball ins Gesicht, wird geschlagen und beraubt.