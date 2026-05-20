Es steht der dritte Verhandlungstag an. Weiterhin ist noch nicht einmal die Anklage verlesen worden. Der Prozess in Stuttgart-Stammheim ist bislang vor allem eins: unberechenbar.
20.05.2026 - 07:39 Uhr
Nach tumultartigen Zuständen könnte im Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen nun endlich die Anklage verlesen werden. Der Prozess, der vor mehreren Wochen begonnen hat, war bislang mehrfach eskaliert. Zuletzt ließ die Richterin den Saal räumen, da die Zuschauer - darunter viele Pro-Palästina-Aktivisten - wiederholt in der Verhandlung dazwischenriefen. Die Menge skandierte bei der Räumung die Parole „Free, Free Palestine“. Einzelne ließen sich von Beamten aus dem Gebäude führen.