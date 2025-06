Prozess um Bandenkriminalität: Auch Porsche besorgt über Schüsse in Zuffenhausen

Und plötzlich war auch die Firma Porsche in Sorge. Die meisten Dinge, die so in der Nachbarschaft passieren, gehen einen ja normalerweise nichts an. So auch die Schießerei 600 Meter Luftlinie entfernt, bei der am 17. März 2023 ein mutmaßliches Führungsmitglied einer multiethnischen Gruppierung vor einer Bar an der Burgunderstraße in Zuffenhausen niedergestreckt und lebensgefährlich verletzt wurde. Wohl ein Attentat der feindlichen Clique – und ein Fall, der das Landgericht Stuttgart seit Monaten beschäftigt. Am Montag allerdings kam die Sorge des Stuttgarter Sportwagenherstellers zur Sprache – denn ausgerechnet ein Porsche-Azubi soll firmenintern vertraulich erwähnt haben, dass er diesem Attentat nur knapp entgangen sei.