Im Verfahren um den Mord an Rouven Laur auf dem Mannheimer Marktplatz sagten Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizeihauptkommissars vor dem Oberlandesgericht Stuttgart aus. Sie schildern Dramatisches.

Franz Feyder 07.05.2025 - 15:49 Uhr

In diesem Lächeln steckt Neugier. Auf das, was das Leben zu bieten hat. Und Schalk steckt drin. Wie von einem, der eine Tüte Mehl oben auf die Tür des Klassenzimmers gestellt hat und auf den Lehrer wartet. Mit so einem Lächeln werden Menschen gewonnen. „Man fühlte sich einfach gut mit ihm“, sagt ein Kollege Rouven Laurs.