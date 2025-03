Der des Mordes am Mannheimer Polizisten Rouven Laur Angeklagte sagt aus, von einem Online-Prediger zur Messerattacke aufgestachelt worden zu sein. Vor Gericht erläutert er, was er am Islamischen Staat bewundert.

Franz Feyder 25.03.2025 - 13:35 Uhr

Sie sind alle gekommen: Eine Schulklasse, aktive und pensionierte Polizisten, Islamkritiker, Neugierige. Die Journalisten, die sonst nur am ersten und letzten Tag eines Prozesses den Weg ins Gericht finden. In der Stammheimer Außenstelle des Oberlandesgerichtes Stuttgart ist also wichtiges zu erwarten.