Das Quartier mitten im Gewerbegebiet Feuerbach-Ost hat seinen besonderen Reiz – mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften für türkische Ess- und Lebenskultur, mit einer neu entstehenden Moschee im Zentrum. Klein-Istanbul wird das 45.000 Quadratmeter große Gebiet genannt, das von Feinkost über Schmuck, Mode und Haushaltswaren alles fürs Herz türkischstämmiger Menschen in der Region bietet. Doch nun sorgt ein Zwischenfall für Aufsehen, der so gar nicht zu der Atmosphäre passen will: Ein Schlägertrupp und der Kampf um ein Möbelhaus beschäftigen das Stuttgarter Landgericht. Es geht nicht nur um ein bemerkenswertes Geschäftsgebaren – sondern vor allem um versuchten Totschlag.

Für mehrere Maskierte ist High Noon nicht in der Mittagszeit. Am 11. August 2025 zeigt die Uhr auf 21.45 Uhr, als sich im Gewerbegebiet der Mauserstraße laut Anklage der Staatsanwaltschaft eine „martialische Machtdemonstration“ abspielt. Mit Metallstangen, Teleskopschlagstock und Holzlatten geht es darum, „ein für alle Zeiten abschreckendes Zeichen zu setzen“, so die Staatsanwältin. Angeklagt sind sechs Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren. Bis August hat sich die 2. Jugendstrafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Guido Ernst Zeit genommen, um diesen Vorfall vom Sommer vergangenen Jahres aufzuklären. Die Kammer wird voraussichtlich viele Geschichten dazu hören.

Das Möbelgeschäft – gleich zweimal verkauft?

Die erste handelt zunächst von einem türkischen 51-Jährigen, der 2022 im Quartier ein Möbelgeschäft nach dem Geschmack seiner Landsleute gegründet hat. Er lebt weitgehend allein in Stuttgart, hat eine zweite Beziehung, und der Lebensmittelpunkt der Familie befindet sich in Rumänien. Nach einem schweren Autounfall auf dem Weg dorthin, so sagt der Angeklagte beim Prozessauftakt am Montag, habe er den Entschluss gefasst, kürzer zu treten, sein Geschäft zu verkaufen. Über ein Internet-Inserat im Juli 2025 habe er durchaus Interessenten gefunden. Dazu aber will seine Verteidigerin lieber selbst später eine Erklärung abgeben.

Diese Möbel im Saal 1 des Landgerichts sind deutlich gediegener. Foto: Lichtgut

Denn offenkundig ist da etwas schiefgelaufen. Oder zu gut: Laut Anklage soll er gleich zwei Interessenten sein Möbelgeschäft zugesichert haben. Ein syrisches Ehepaar hatte offenbar bereits einen Vorvertrag. Doch verkauft haben soll er an einen anderen syrischen Geschäftsmann, einen 27-jährigen. Er hat laut Handelsregistereintrag ebenfalls ein Möbelgeschäft im Quartier. Dass es da ein Ehepaar gab, wurde erst Tage später klar. „Und klar war auch, dass das Ehepaar nicht vom Vertrag zurücktreten würde, weil es bereits Investitionen getätigt hatte und Verbindlichkeiten eingegangen war“, sagt die Staatsanwältin. Der 27-Jährige habe daraufhin ein Treffen am 11. August 2025 mit dem türkischen Möbelhändler und dem Ehepaar an Ort und Stelle organisiert – und gleichzeitig „Unterstützung aus seinem Familienkreis angefordert“.

Verletzungen „potenziell lebensgefährlich“

Die Anklage beschreibt drastische Szenen. Das Ehepaar lässt sich gegen 21.45 Uhr von einem Mitarbeiter vor die Geschäftsadresse des Möbelhauses chauffieren. Der Fahrer und die Frau steigen aus, nicht aber der Ehemann, der einen Trupp Maskierter draußen erkennt. Er setzt sich vom Beifahrersitz hinters Steuer und rast davon. Der Mitarbeiter versucht offenbar noch, den Schlägertrupp mit selbstbewusstem Auftreten abzuschrecken. Er zieht sein T-Shirt aus, stößt Beleidigungen aus, gibt sich kämpferisch. „Wer ein Mann ist, soll zu mir kommen!“ Die falschen Worte.

Die Unterstützer des 27-Jährigen greifen an. Laut Anklage ein 21-Jähriger mit einer Metallstange, ein 44-Jähriger, der mit Hilfe des 27-Jährigen ein Möbelhändler im Landkreis Ravensburg werden will, mit Messer und Faustschlag gegen die Schläfe, sein 19-jähriger Sohn mit einer Holzstange, vier Zentimeter dick, rot lackiert. „Ihr werdet heute alle sterben“, sollen die Angreifer gerufen haben. Die Auftraggeber hätten alles mit Abstand beobachtet.

Das Opfer kassiert auch einen Faustschlag gegen die Schläfe. Foto: dpa

Der Mitarbeiter bleibt mit Schädel-Hirn-Trauma und Hämatomen regungslos am Boden liegen. Elffache stumpfe Gewalteinwirkung. „Die Verletzungen waren potenziell lebensgefährlich“, sagt die Staatsanwältin. Dass sie nicht tödlich waren, sei „reiner Zufall“ gewesen.

Wahrheitssuche in 19 Verhandlungstagen

Zu den Vorwürfen machen die Angeklagten keine Angaben. Der 27-Jährige war zeitweise in Untersuchungshaft, die drei Helfer im Alter von 19, 21 und 44 Jahren, sind es immer noch. Zu ihrer Person berichten diese drei von traumatischen Erfahrungen im syrischen Bürgerkrieg, von Verhaftungen, getöteter Verwandtschaft, dem Islamischen Staat, von ihrer Flucht über die Türkei nach Deutschland. Ihre Anwälte merken an, dass die Auseinandersetzung wohl ganz andere Hintergründe gehabt habe.

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Der türkische Möbelhändler betreibt sein Geschäft immer noch. Mit dem Vorfall habe er nichts zu tun, sagt er. Laut Staatsanwältin stand er fünf Meter vom Geschehen entfernt. „Was in der Anklage steht, stimmt nicht.“ Was in diesem Möbelkrieg stimmt, will Richter Ernst in den nächsten 19 Verhandlungstagen rausfinden. Weil der sechste Angeklagte zum Auftakt am Montag in Saal 1 gar nicht erschienen ist, wird der jetzt mit Haftbefehl gesucht.