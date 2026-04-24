Bestechlichkeit lautet der Vorwurf, wegen dem sich der vom Dienst freigestellte Inspekteur der Polizei von Mitte Mai an erneut vor Gericht verantworten muss – knapp drei Jahre nach dem Freispruch wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Die beiden Fälle hängen zusammen. Denn bei dem neuen Verfahren geht es um ein Telefonat, dass er mit der Kollegin geführt hatte, die damals die Belästigung angezeigt hatte.

Prozessauftakt in Stuttgart: Sieben Termine bis Juli geplant Der Prozess am Stuttgarter Landgericht beginnt am 12. Mai. Es sind sieben Termine bis Anfang Juli vorgesehen. Das Telefonat soll der damals ranghöchste Polizeibeamte im Land mit der Kollegin nach einem Kneipenabend geführt haben. Vor der Kneipe sollte es zu dem Kontakt gekommen sein, den die Polizeibeamtin als Belästigung angezeigt hatte.

Die Frau hatte das Gespräch aufgezeichnet. Darin sprachen der damalige Inspekteur und die Beamtin über den Abend und – im weitesten Sinne – darüber, wie sie mit der Geschichte umgehen. Sie hatten zunächst zusammen mit Kollegen im Ministerium Sekt getrunken, danach ging es erst noch mit weiteren Kollegen in eine Kneipe nahe dem Ministerium. Der Abend endete in einer Eckkneipe in Bad Cannstatt, dort waren nur noch der Inspekteur und die Frau.

In dem Telefongespräch soll der Inspekteur der Frau Unterstützung bei der Bewerbung für den höheren Dienst zugesichert haben, wenn sie im Gegenzug ein Verhältnis mit ihm eingehen würde. Darauf fußt der Vorwurf der Bestechlichkeit: Durch das In-Aussicht-Stellen der Unterstützung im Gegenzug für ihre Gefälligkeiten soll der Inspekteur sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft schuldig gemacht haben, so der Anklagevorwurf.

Der Inspekteur war nach Bekanntwerden der Vorwürfe, die zum ersten Verfahren vor drei Jahren geführt hatten, umgehend freigestellt worden. Im Sommer 2024 waren seine Bezüge reduziert worden. Den Posten des Inspekteurs hat der Innenminister Thomas Strobl im Zuge einer Neu-Organisation der Führungsspitze der Polizei inzwischen abgeschafft.