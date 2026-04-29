Der Prozess um Unregelmäßigkeiten in Corona-Teststationen in Gerlingen und Stuttgart nähert sich dem Ende. Jetzt hat die Verteidigung einen wichtigen Erfolg erzielt.
29.04.2026 - 14:48 Uhr
Nach neun Monaten Untersuchungshaft ist die Angeklagte im Prozess um den mutmaßlichen Millionenbetrug in Corona-Teststationen in Gerlingen und Stuttgart wieder auf freiem Fuß. Die Strafkammer habe den Haftbefehl am Dienstag außer Vollzug gesetzt, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Die Wirtschaftskammer gab damit einem Antrag der Verteidigung statt.