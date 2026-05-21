Fast elf Stunden Prozess haben alle Beteiligten im Saal 1 des Stuttgarter Amtsgerichts am Mittwochabend in den Knochen. Es waren schwere Stunden für viele der Anwesenden. Da sitzen zum einen einige der Geschädigten oder ihre Angehörigen. Sie mussten im Detail die Schilderungen ertragen, wie sich am 2. Mai vergangenen Jahres am Olgaeck der schwere Unfall mit einem Todesopfer und acht teils schwer verletzten Menschen ereignet hatte, darunter mehrere Kinder. Die Ausführungen der Sachverständigen über die erlittenen Verletzungen haben auch unbeteiligte Prozessbeobachter schlucken lassen, ebenso ein Video, das den Unfall zeigt.