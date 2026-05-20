Prozess um Unfalltod am Olgaeck Bewährungsstrafe für Unfallfahrer – so begründet die Richterin das Urteil
Das Stuttgarter Amtsgericht hat am Mittwoch den schweren Unfall am Olgaeck juristisch aufgearbeitet. Jetzt ist das Urteil gefallen.
Das Stuttgarter Amtsgericht hat am Mittwoch den schweren Unfall am Olgaeck juristisch aufgearbeitet. Jetzt ist das Urteil gefallen.
Der schwere Unfall am Stuttgarter Olgaeck im Mai vergangenen Jahres hat am Stuttgarter Amtsgericht die Emotionen hochkochen lassen. Nach mehrstündiger Hauptverhandlung ist am Mittwochabend das Urteil gefallen: Das Schöffengericht hat den 43-jährigen Unfallfahrer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.