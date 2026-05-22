 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Wann wird das Olgaeck-Urteil rechtskräftig?

Prozess um Unfalltod in Stuttgart Wann wird das Olgaeck-Urteil rechtskräftig?

Prozess um Unfalltod in Stuttgart: Wann wird das Olgaeck-Urteil rechtskräftig?
1
Am Olgaeck erinnerten in diesen Tagen Blumen und Kerzen an den Unfall vom 2. Mai 2025. Foto: Hilke Lorenz

Der Unfallfahrer vom Olgaeck wurde zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Sollten keine Rechtsmittel eingelegt werden, sieht der weitere Ablauf wie folgt aus.

Der schwere Unfall am Stuttgarter Olgaeck im Mai vergangenen Jahres, bei dem eine Frau starb und acht Menschen verletzt wurden, hat beim Prozess am 20. Mai viele Menschen emotional aufgewühlt. Nach mehrstündiger Hauptverhandlung fiel am Mittwochabend am Amtsgericht Stuttgart das Urteil: Das Schöffengericht hat den 43-jährigen Unfallfahrer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

 

Zudem muss er einen Geldbetrag in Höhe von 400 000 Euro zahlen, 250 000 Euro davon gehen an die Familie des Todesopfers. Seine Fahrerlaubnis wird für die Dauer von weiteren neun Monaten entzogen. Außerdem muss er seine Betäubungsmittelabstinenz regelmäßig nachweisen.

Die Ursache des Unfalls, so die Richterin, sei eindeutig ein Fahrfehler des 43-Jährigen gewesen. Er habe fahrlässig gehandelt. Sein damaliger Kokain- und Schlafmittelkonsum, den er im Prozess in einer Stellungnahme einräumte, habe zu einer akuten Beeinflussung geführt.

Berufungsfrist beträgt eine Woche

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilt auf Nachfrage mit, dass das Urteil „nach unseren Informationen noch nicht rechtskräftig“ sei. Die Frist zur Einlegung einer Berufung oder Revision gegen das Urteil betrage jeweils eine Woche nach Verkündung des Urteils, endet also in diesem Fall am 27. Mai um 24 Uhr. Dies bestätigt das Stuttgarter Amtsgericht: „Sollte kein Rechtsmittel eingehen, tritt Rechtskraft am 28. Mai ein“, richtet ein Gerichtssprecher aus.

Nur wenn das Ende der Frist auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, sieht die Strafprozessordnung in Paragraf 43 vor, dass sich das Fristende auf den nächsten Werktag verschiebt. Bei einer Berufung wird ein Fall noch einmal neu aufgerollt, bei einer Revision wird nur auf Rechtsfehler überprüft.

Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Ob Berufung oder Revision eingelegt wird, dazu erteilt die Staatsanwaltschaft derzeit keine Auskünfte. Das Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hingegen hatte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung gefordert. Außerdem hatte er beantragt, von einer weiteren Entziehung der Fahrerlaubnis abzusehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess um Tod am Olgaeck: Zeugen sagen vor Gericht aus: „Kinder haben geweint und geschrien“

Prozess um Tod am Olgaeck Zeugen sagen vor Gericht aus: „Kinder haben geweint und geschrien“

Der Prozess um den schweren Unfall mit einem Todesopfer und acht Verletzten am Olgaeck zieht sich in die Länge. Zeugen berichten von großem Durcheinander an der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher, ein Unternehmer, war am 2. Mai vergangenen Jahres mit seinem Mercedes-Geländewagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschengruppe an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck gefahren. Eine 46 Jahre alte Frau verlor ihr Leben, acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter fünf Kinder.

Der Unfallfahrer (rechts) während des Prozesses. Foto: Marijan Murat/dpa

Rechtsanwalt Achim Wizemann, der im Prozess die Familie der getöteten 46-Jährigen in der Nebenklage vertreten hatte, sagte unserer Zeitung, man werde keine Berufung einlegen.

Rechtsanwalt Ben M. Irle, der den Unfallfahrer gegenüber den Medien vertritt, äußerte sich zwar bis Redaktionsschluss auf Anfrage nicht gegenüber unserer Zeitung. Die Verteidigung hatte aber nach dem Urteil gegenüber dem SWR angekündigt, das Urteil nicht anzufechten zu wollen. Es sei angemessen und stelle den Rechtsfrieden wieder her.

Weitere Themen

Wer paniert am besten?: Schnitzel-Ranking: Ein Stuttgarter Schnitzel landet in den Top-10

Wer paniert am besten? Schnitzel-Ranking: Ein Stuttgarter Schnitzel landet in den Top-10

Der Reisekonzern tui hat versucht, Schnitzel einigermaßen objektiv zu bewerten. Auch zwei Restaurants aus Stuttgart tauchen unter den besten 100 auf.
Von Michael Bosch
Parkplatzkampf in Stuttgart-Ost: Anwohner wegen Parksituation frustriert – Wann kommt das Bewohnerparken?

Parkplatzkampf in Stuttgart-Ost Anwohner wegen Parksituation frustriert – Wann kommt das Bewohnerparken?

Parkraum in Stuttgart ist knapp. In vielen Wohngebieten gibt es deshalb ein Parkraummanagement, jedoch nicht überall, wie in Gablenberg. Ein Freifahrtschein für Parkende?
Von Daniela Wahl
Extrem viele Anmeldungen: „Wir wurden überrannt“ – diese drei Stuttgarter Schulen boomen

Extrem viele Anmeldungen „Wir wurden überrannt“ – diese drei Stuttgarter Schulen boomen

Die Schickhardt-Gemeinschaftsschule wird erstmals fünfzügig. Die Körschtalschule ist mit neuem Konzept nun noch beliebter. Auch die Eichendorffschule musste erneut umlenken.
Von Viola Volland
Als Alternative zum Mineralbad Berg: Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb

Als Alternative zum Mineralbad Berg Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb

Nach dem Wasserrohrbruch bleibt das Mineralbad Berg den Sommer über geschlossen. Doch es gibt eine Alternative im Stuttgarter Süden.
Von Carina Kriebernig
Stuttgart-Mitte: Passanten in der Königstraße belästigt – Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Stuttgart-Mitte Passanten in der Königstraße belästigt – Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Ein 37-Jähriger belästigt offenbar Passanten in der Stuttgarter-Innenstadt. Als die Polizei ihn kontrolliert, stellt sie fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.
Von Annika Mayer
Rad-Busse in der Region: Mit zehn Buslinien zur Radtour: Beliebtes Angebot ist zurück

Rad-Busse in der Region Mit zehn Buslinien zur Radtour: Beliebtes Angebot ist zurück

Egal ob zu Burgen, auf Berge oder in Wälder – ab 1. Mai steuern wieder Busse mit Fahrradanhängern Ausflugsziele in der Region Stuttgart an. Die Mitnahme der Räder ist kostenfrei.
Von Sebastian Steegmüller
„Pollen in der Stadt besonders aggressiv“ – Allergologin gibt Sofort-Tipps

Gräserpollenflug in Stuttgart „Wichtig ist das richtige Lüften“ – Allergologin gibt Sofort-Tipps

Bei sommerlichen Temperaturen fliegen in der Region Stuttgart vor allem Gräserpollen. Eine Allergologin erklärt, was Betroffene nun tun können.
Von Regine Warth
Handel in der Stuttgarter City: Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet

Handel in der Stuttgarter City Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet

In der Schmale Straße 9 bis 13 ist ein neuer Mieter eingezogen. Was Kunden auf zwei Etagen erwartet – und warum ganz aktuell eine Eröffnungsfeier steigt.
Von Torsten Ströbele
Gartenbesitzer in Stuttgart: Tigermücken-Larven schlüpfen jetzt in Regenpfützen

Gartenbesitzer in Stuttgart Tigermücken-Larven schlüpfen jetzt in Regenpfützen

Die Asiatische Tigermücke will sich weiter in Stuttgart ausbreiten: Was müssen Gartenbesitzer jetzt beachten? Das Gesundheitsamt gibt Tipps.
Von Regine Warth
ADC Creative Club in Stuttgart: Wenn Bobbycars auf Feminismus treffen: Junge Kreative übernehmen die Schräglage

ADC Creative Club in Stuttgart Wenn Bobbycars auf Feminismus treffen: Junge Kreative übernehmen die Schräglage

Lachfalten als Fashion-Statement, getuntes Bobbycar-Racing und Möbel aus Wellpappe: Bei „Dare to be schräg!“ zeigen Nachwuchskünstler:innen noch bis Freitag ihre Projekte.
Von Olivia Denner
Weitere Artikel zu Stuttgart Olgaeck Unfall Amtsgericht Prozess Video Urteil
 
 