Drei Männer müssen sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten, weil sie durch ein illegales Rennen einen tödlichen Unfall verursacht haben sollen. So lief der Prozessauftakt.
Es ist ein Moment, der an die Nieren geht: Die Angehörigen der beiden jungen Frauen stehen im Gerichtssaal zum ersten Mal den Männern gegenüber, die schuld sein sollen am Tod von Merve (23) und Selin (22). Es schüttelt sie. Sie ballen die Fäuste um nicht ihren Schmerz herauszuschreien, als die Angeklagten hereingeführt werden. Als der Staatsanwalt vorliest, wie ihre geliebten Töchter und Schwestern ums Leben kamen am 20. März dieses Jahres, halten sie sich an den Händen und hören – zumindest äußerlich – gefasst zu.