PS-Spektakel auf dem Flugfeld Schaulaufen der Traumautos beim Saisonauftakt bei der Motorworld
Am 26. April lädt die Motorworld zum Saisonauftakt. Um die besten Parkplätze läuft schon ein Voting – und die Stadt mahnt zur Ordnung.
Am 26. April lädt die Motorworld zum Saisonauftakt. Um die besten Parkplätze läuft schon ein Voting – und die Stadt mahnt zur Ordnung.
Was in der Modewelt der Laufsteg ist, das ist für Fans schneller und hochwertiger Autos das Freigelände vor der Motorworld Region Stuttgart. Dort, auf dem Böblinger Flugfeld, findet am Sonntag, 26. April, von 11 bis 17 Uhr wieder der alljährliche Saisonauftakt statt. Bei diesem Schaulaufen auf Rädern ist vom Oldtimer bis zum Supersportwagen alles dabei. Auch Biker oder die treuen Anhänger bestimmeter Marken und Baureihen kommen bei dem Stelldichein zusammen.