Zum sechsten Mal findet unser PubCannstatt in der Alten Schule in Gablenberg statt. Am 18. November ist Pascal Stenzel zu Gast beim Live-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion.

Der Vorstandchef des VfB Stuttgart war schon da, eine Vereinslegende, der Sportvorstand und ein damals frisch gebackener Sportdirektor. Nun wird es wieder prominent. Denn: Wenn am 18. November (ab 19 Uhr) der sechste PubCannstatt unserer Redaktion in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg stattfindet, ist kein Geringerer als der Fußballgott zu Gast.

Auch Torhüter Fabian Bredlow war schon zu Gast in der Alten Schule. Foto: Baumann

Seit 2019 spielt Stenzel für den VfB Stuttgart, feierte den Aufstieg, kämpfte erfolgreich gegen den Abstieg, wurde Vizemeister und Pokalsieger. So einer hat sicher viel zu erzählen – weshalb wir uns freuen, dass er am nächsten Dienstag bei uns am Podcast-Mikrofon steht.

Das Beste an der Sache: Ihr könnt im Pub an der Gablenberger Hauptstraße live dabei sein. Kommt vorbei, um 19 Uhr geht’s los, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings gilt wie immer: Wenn der Gastraum voll ist, geht nichts mehr.

Wir freuen uns auf euch!