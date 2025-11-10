Zum sechsten Mal findet unser PubCannstatt in der Alten Schule in Gablenberg statt. Am 18. November ist Pascal Stenzel zu Gast beim Live-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Der Vorstandchef des VfB Stuttgart war schon da, eine Vereinslegende, der Sportvorstand und ein damals frisch gebackener Sportdirektor. Nun wird es wieder prominent. Denn: Wenn am 18. November (ab 19 Uhr) der sechste PubCannstatt unserer Redaktion in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg stattfindet, ist kein Geringerer als der Fußballgott zu Gast.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Podcast zum VfB Stuttgart: Wehrle, Woltemade-Ultimatum und weitere Transfernews

Podcast zum VfB Stuttgart Wehrle, Woltemade-Ultimatum und weitere Transfernews

In der 357. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade.

Die Fans des VfB Stuttgart haben Pascal Stenzel diese Huldigung verpasst. Nicht etwa, weil er der sportliche Star des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß ist. Vielmehr schätzen die Anhänger die Art des Außenverteidigers. Sie wissen, dass er auch ohne viel Spielzeit eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft inne hat. Und: Seine Vereinstreue ist auch nicht gerade alltäglich im Bundesliga-Business.

Auch Torhüter Fabian Bredlow war schon zu Gast in der Alten Schule. Foto: Baumann

Seit 2019 spielt Stenzel für den VfB Stuttgart, feierte den Aufstieg, kämpfte erfolgreich gegen den Abstieg, wurde Vizemeister und Pokalsieger. So einer hat sicher viel zu erzählen – weshalb wir uns freuen, dass er am nächsten Dienstag bei uns am Podcast-Mikrofon steht.

Das Beste an der Sache: Ihr könnt im Pub an der Gablenberger Hauptstraße live dabei sein. Kommt vorbei, um 19 Uhr geht’s los, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings gilt wie immer: Wenn der Gastraum voll ist, geht nichts mehr.

Wir freuen uns auf euch!