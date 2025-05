Wer am Wochenende in Stuttgart unterwegs war, staunte nicht schlecht: Denn der Schlossplatz war aus Sicherheitsgründen quasi in zwei Ringen abgeriegelt. Einmal stand ein Zaun um den Bereich, für den 35.000 Fans zum Public Viewing zugelassen waren. Dann stellten Polizei und Sicherheitsdienste gegen 17 Uhr, also zwei Stunden nach Einlassbeginn, noch Vorsperren auf. Die sollten bewirken, dass der Platz außerhalb des Public-Viewing-Zauns nicht überfüllt werde und kein Druck auf die Eingänge entstehen würde.