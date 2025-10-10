Auf die Gabel, fertig, los! Der Pudding-mit-der-Gabel-Trend erobert das Netz. Auch die Polizei Stuttgart und BWegt sind auf den Geschmack gekommen.

Das Pudding-mit-der-Gabel-Treffen ist längst in Stuttgart angekommen: Am 27.09.2025 versammelten sich vorwiegend junge Leute am Feuersee, um – wer hätte es gedacht – Pudding mit der Gabel zu essen. Der Trend fand seinen Anfang in Karlsruhe, verbreitete sich dann aber schnell in ganz Deutschland und teilweise sogar über die Landesgrenzen hinweg.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich das nicht nur auf Schulhöfen und in Parks zeigt, sondern auch in den sozialen Medien. Neben Beiträgen zu Veranstaltungen nehmen auch Unternehmen und Organisationen die süße Trendwelle mit.

Stuttgarter Polizei und BWegt im Pudding-Fieber

Auch die Polizei Stuttgart hat diese Idee aufgegabelt und auf Instagram ein passendes Video geteilt: Dort ist ein Polizist zu sehen, der seinen Pudding mit einer Gabel isst. Währenddessen erklärt er, dass man Anzeigen auch über das Internet erstatten kann.

BWegt lässt es sich nicht nehmen auf den Pudding-Zug mit aufzuspringen und veröffentlicht auf TikTok ein Video, in dem Maskottchen „Bine bwegt“ auf dem Weg zum Stuttgarter Pudding-Treffen zu sehen ist.

Pudding-mit-der-Gabel als Werbetrick

Supermärkte wollen ebenfalls den Trend für sich nutzen. So werben zum Beispiel Lidl und Aldi mit der Aktion.

Pudding kann nicht nur mit Gabeln gegessen werden

Was das Besteck angeht, werden die Leute im Internet kreativ und zeigen, mit was man seinen Pudding sonst noch alles essen kann: So finden sich Videos in denen Pudding unter anderem mit Kfz-Kennzeichen, Grafikkarten oder überdimensional großen Gabeln gegessen werden.

Promis mögen es ebenfalls süß

Wo ein Trend ist, sind Prominente und Influencer nicht weit. Auch sie legen den Löffel ab und setzen lieber auf die Gabel, um ihren Nachtisch zu essen.

So zum Beispiel Ilka Bessin aka Cindy aus Marzahn, deren Gabel zu groß für ihren kleinen Pudding ist und sie den Trend daher als Diät-tauglich einstuft.

Für das Live-Format „Tagesschau together“ wollte sich Nachrichtensprecher Jens Riewa für den Opener an das Pudding-Experiment wagen. Auf Instagram zeigt er einen Outtake, in welchem er seinen Pudding fallen lässt.

Manche Influencer nutzen den Hype, um Unterhaltung und Werbung zu verbinden: Helge Mark nimmt in einem Video seine Follower auf satirische und überspitzte Art zu einem Pudding-Treffen mit und verbindet das Ganze direkt mit einer Bewerbung von Hautprodukten.

Ob aus Spaß, aus Marketinggründen oder aus Liebe zu Desserts – die Gabel ist (vorerst) das neue Must-have für alle, die beim Thema Pudding mitreden wollen.