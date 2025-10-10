Auf die Gabel, fertig, los! Der Pudding-mit-der-Gabel-Trend erobert das Netz. Auch die Polizei Stuttgart und BWegt sind auf den Geschmack gekommen.
10.10.2025 - 17:33 Uhr
Das Pudding-mit-der-Gabel-Treffen ist längst in Stuttgart angekommen: Am 27.09.2025 versammelten sich vorwiegend junge Leute am Feuersee, um – wer hätte es gedacht – Pudding mit der Gabel zu essen. Der Trend fand seinen Anfang in Karlsruhe, verbreitete sich dann aber schnell in ganz Deutschland und teilweise sogar über die Landesgrenzen hinweg.