Die Stuttgarter S-Bahn ist im Herbst 2024 zuverlässiger gefahren als im Vorjahr. Laut der jetzt veröffentlichten Zahlen war im Jahresschnitt zwar immer noch jede zehnte S-Bahn sechs Minuten oder mehr zu spät. Insbesondere im Herbst 2023 war der Anteil allerdings nochmals höher.

Noch 2018 kam im Schnitt nur eine von zwanzig S-Bahnen deutlich unpünktlich an der Haltestelle an - im vergangenen Jahr waren es doppelt so viele. Erstmals seit der Pandemie zeigte im Herbst 2024 aber der Trend wieder in die richtige Richtung.

Das Schaubild enthält die Werte für jeden einzelnen Monat:

Im Jahresschnitt bleibe die Pünktlichkeit 2024 „auf dem niedrigen Vorjahresniveau“, so ein S-Bahn-Sprecher.

Sechs „Chaostage“ im Herbst

Nicht nur die Monatswerte, auch die Pünktlichkeit an einzelnen Tagen ist weiterhin schlechter als noch vor wenigen Jahren. Unsere Redaktion zählt die sogenannten „Chaostage“, an denen mindestens jede fünfte S-Bahn mit sechs Minuten oder mehr Verspätung fährt.

Von der Wiedereröffnung der Stammstrecke im September bis zum Jahresende 2024 gab es sieben solcher „Chaostage“. Mit einer leicht anderen Methodik hatten wir im selben Zeitraum des Vorjahrs 26 „Chaostage“ gezählt.

Das Schaubild zeigt die „Chaostage“ seit September 2024 in einer Kalenderansicht:

Wird es also langsam besser bei der S-Bahn, sehen wir gerade eine Trendwende? Der Sprecher beantwortet die Frage unter anderem mit einem Verweis auf die 2022 eingeführten neuen Züge. Sie waren unter anderem gegenüber niedrigen Temperaturen empfindlich und haben mittlerweile vom Hersteller Alstom ein Softwareupdate erhalten: „Das hat 2024 zu verlässlichen Betriebseinsätzen geführt.“ Und das, obwohl es 2024 mehr Baustellen gegeben habe als im Vorjahr.

Mit den Baustellen werden Defizite an der Infrastruktur behoben, auf der Flughafenstrecke tauscht die Bahn beispielsweise Gleise aus. Schienen und Technik seien „zu alt, zu voll und zu störanfällig“, so der S-Bahn-Sprecher. Kleinste Verspätungen im teilweise überlasteten Netz „haben zum Teil große Folgen für die Pünktlichkeit, weil sie sich in einem Dominoeffekt auf weiteren Strecken fortsetzen“.

2024 wurde an neun von zehn Tagen im Stuttgarter S-Bahn-Netz gebaut. Das mache es bei Störungen noch anfälliger für Verspätungen. 2025 werde es ungefähr so weitergehen, hat die S-Bahn bereits angekündigt.

Auch 2024 wird eine Strafe fällig

Trotz des mittlerweile leicht positiven Trends: Insgesamt gibt es weiterhin zu viele Verspätungen – auch mehr als von den Verträgen der S-Bahn mit dem Regionalverband erlaubt. Deshalb muss die S-Bahn auch für 2024 eine Strafe zahlen.

Allerdings wurde wegen der Bauarbeiten vielfach auch der Takt ausgedünnt, was wiederum Druck aus dem System nimmt und die Pünktlichkeit tendenziell erhöht. Für die Zeit während der gesperrten Stammstrecke in den Sommerferien hatte die S-Bahn das im September explizit bestätigt.