Bürgerinnen und Bürger von Leonberg, Mönsheim und Gerlingen beteiligten sich an diesem Wochenende an einer Putzete. Zum Vorschein kommen auch kuriose Funde.
Etwa 60 spontane Helferinnen und Helfer waren am Samstag zum Leonberger Rathaus gekommen, um sich an einer gemeinsamen Putzaktion in der Stadt zu beteiligen. Hinzu kamen noch die Freiwilligen in den Teilorten Gebersheim, Höfingen und Wamrbronn. „Diese Putzete zeigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam erreichen können: Wenn Bürgerinnen und Bürger Verantwortung übernehmen und mit anpacken, wird aus Engagement echte Gemeinschaft und unsere Stadt ein Stück lebenswerter für alle. Daher danke ich allen, die sich bei der Leonberger Stadtputzete eingebracht haben und freue mich auf eine noch größere Aktion im nächsten Jahr“, sagte Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode.