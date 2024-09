Annalena Stang und Lukas Weber puzzeln für ihr Leben gerne. Nur die Motive haben die beiden nicht überzeugt. Warum also nicht eine eigene Kollektion? Das Besondere: Ihre Puzzles sind zum Weitergeben und zeigen Stuttgarter Motive.

Joachim Baier 23.09.2024 - 10:00 Uhr

Stuttgart - Spätestens vor vier Jahren, als sich die ganze Welt im Lockdown befand, haben Puzzles ihr großes Comeback in unseren Wohnzimmern gefeiert. So auch bei Lukas Weber und Annalena Stang in ihrer Wohung im Stuttgarter Süden. „Die Idee zum Puzzle Kollektiv entstand vor drei Jahren aus einer Lockdown-Laune heraus“, erzählen die beiden. „Nachdem wir in dieser Zeit unzählige Puzzles durchgesuchtet und immer wieder neue geschenkt bekommen haben, konnten wir gar nicht mehr damit aufhören.“