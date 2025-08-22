In letzter Zeit häufen sich Berichte über Sicherheitsrisiken bei Solaranlagen, die mit dem Internet verbunden sind. Was dahintersteckt und wie Eigentümer reagieren können.
Mehr als vier Millionen Solaranlagen mit einer Leistung zwischen einem und 30 Kilowatt sind bei der Bundesnetzagentur inzwischen registriert. Mittlerweile setzt sich die Ansicht durch, dass diese wachsende Flotte von Minikraftwerken ein Ziel für Hacker darstellt – um das Stromnetz aus dem Takt zu bringen. Im schlimmsten Fall droht ein Blackout.