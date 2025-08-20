„Querdenken“-Umfeld: US-Impfgegner und Kennedy-Berater sitzt beim Ballweg-Prozess im Publikum

Mit besten Grüßen aus Washington hat ein Zuschauer der Urteilsverkündung des Landgerichts gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg beigewohnt – den wohl ohne Erklärung kaum jemand erkannte. Leland Lehrman hieß der Mann aus dem Umfeld Robert F. Kennedy Jr., des Gesundheitsministers. Und es ist nicht das erste Mal, dass eine gewisse Nähe des „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg und der Regierung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump (Republicans) offenkundig wurde. Zuletzt war das im vergangenen Winter der Fall. Ballweg und sein Anwalt Ralf Ludwig, ebenfalls fest verwurzelt in der „Querdenker“-Szene, flogen zur Amtseinführung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten nach Washington – mit Smoking im Gepäck. Eingeladen hatte sie Robert F. Kennedy Jr., Trumps damals noch designierte, inzwischen aktiver Gesundheitsminister.