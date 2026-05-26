Egal ob zu Burgen, auf Berge oder in Wälder – jetzt steuern wieder Busse mit Fahrradanhängern Ausflugsziele in der Region Stuttgart an. Die Mitnahme der Räder ist kostenfrei.
26.05.2026 - 13:18 Uhr
Mit Linienbussen zu den schönsten Ausflugszielen in der Region Stuttgart fahren und kostenlos Fahrräder mitnehmen, ist seit 1. Mai wieder möglich. Nicht ganz so trainierte Wanderer und Radfahrer können sich so den einen oder anderen Anstieg sparen. Die Fahrzeuge samt Anhänger, die in der Regel von 9 bis 19 Uhr fahren, sind beliebt, das Angebot wird jedoch immer wieder an die Nachfrage angepasst.