Mit „Radeln für Alle“ stellt die Stadt Leonberg gemeinsam mit Vereinen und Verbänden eine Großveranstaltung in Sachen Inklusion auf die Beine. Die Begegnung steht im Vordergrund.
24.06.2026 - 11:03 Uhr
Die Stadt Leonberg lädt gemeinsam mit Atrio Leonberg sowie weiteren Partnern zum inklusiven Rad-Event „Radeln für Alle“ ein. „Am Sonntag, 19. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Festplatz Steinstraße ein abwechslungsreiches Programm rund um Bewegung und Begegnung“, schreibt die Verwaltung in ihrer Ankündigung.