Mit „Radeln für Alle“ stellt die Stadt Leonberg gemeinsam mit Vereinen und Verbänden eine Großveranstaltung in Sachen Inklusion auf die Beine. Die Begegnung steht im Vordergrund.

Die Stadt Leonberg lädt gemeinsam mit Atrio Leonberg sowie weiteren Partnern zum inklusiven Rad-Event „Radeln für Alle“ ein. „Am Sonntag, 19. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Festplatz Steinstraße ein abwechslungsreiches Programm rund um Bewegung und Begegnung“, schreibt die Verwaltung in ihrer Ankündigung.

Die Veranstaltung wird von Atrio Leonberg, dem ADFC Renningen-Rutesheim-Weil der Stadt, RadL, Maglia Nera und der Stadt getragen. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen und einen Raum für gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. „Inklusion entsteht dort, wo Menschen sich begegnen“, sagt Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode. Das Rad-Event schaffe genau diese Begegnungen – „unkompliziert, offen und auf Augenhöhe“.

Kennenlernen und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt

Wer gemeinsam unterwegs sei, lerne sich kennen, tausche Erfahrungen aus und entdecke oft mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, so der Rathauschef. Deshalb stehen geführte Radtouren für unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen an diesem Tag im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot von einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Musik, Akrobatik und Bewirtung – „eine Light-Version des inklusiven Straßenkunstfestivals (Straku)“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Besucherinnen und Besucher können am 19. Juli Lastenräder und Spezialräder ausprobieren, sich auf dem Fahrradparcours für Kinder und Erwachsene versuchen sowie ihr Vehikel beim Rad-Check überprüfen lassen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bei einem Rollstuhlparcours die Herausforderungen im Alltag eines Rollstuhlfahrers zu erleben. Der Radclub ADFC bietet außerdem eine Fahrradcodierung an.

Das Besondere an „Radeln für Alle“ sind jedoch vor allem die Möglichkeiten zur Begegnung. Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen miteinander ins Gespräch, entdecken gemeinsame Interessen und teilen ihre Begeisterung für Bewegung, Mobilität und Freizeitaktivitäten. „Die Veranstaltung steht zugleich für wichtige Zukunftsthemen der Stadtentwicklung: Inklusion, nachhaltige Mobilität, Gesundheit, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement“, so die Verwaltung. Sie zeige, wie vielfältig und lebendig das gesellschaftliche Miteinander in Leonberg sei.

Die Teilnehmenden können am 19. Juli bei verschiedenen Touren mitfahren, die unterschiedlich lang und anspruchsvoll sind. Für die 56 Kilometer lange Rennrad-Tour ab 10 Uhr, den sogenannten „Streckencheck“ für den „Lila Logistik Charity Bike Cup“, ist vorab eine Anmeldung erforderlich. Den Link gibt's unter anderem auf der Atrio-Webseite.

Verschiedene Touren im Angebot

Für die restlichen Touren können sich Interessierte an jenem Sonntag ab 9.30 Uhr vor Ort anmelden:

für die gemütliche Pedelec-Tour auf Wirtschaftswegen durch Feld, Wald und Wiese (10 Uhr, 30 Kilometer);

die leichte Radtour für alle durchs Wasserbach-Tal (10.30 Uhr, 15 Kilometer);

die Familien-Radtour über die Hauerlöcher zum Picknick am Wasserspielplatz (11 Uhr, 10 bis 15 Kilometer);

die anspruchsvolle, sportliche Radtour rund um Leonberg (13 Uhr, 30 Kilometer);

die Erkundungstour zur Solitude und zur Mammutbaum-Quadriga (14 Uhr, 28 Kilometer).

Der Teilnahmebeitrag beträgt 5 Euro pro Person und Tour, für Familien 10 Euro. Es ist ausschließlich Barzahlung möglich. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei den Touren nicht mehr als 25 Räder mitnehmen können“, schreibt Atrio Leonberg auf seiner Internetseite. Außerdem wichtig: Kinder können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten dabei sein. Die Teilnahme an den Touren erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko.

Weitere Informationen gibt es auf der Atrio-Internetseite sowie der Internetseite der Stadtverwaltung.