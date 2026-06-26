Radball 2. Bundesliga: Seeber/Schäfer wahren Chancen auf den Aufstieg

Die Gärtringer Radballer Kevin Seeber und Markus Schäfer haben ihre Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg gewahrt. Dabei muss das RVG-Duo den Umweg über ein Halbfinalturnier am 22. August gehen, da beim Parallelspieltag in Waldrems das Team aus Darmstadt alle vier Spiele gewinnen konnte – und sich so noch an Seeber/Schäfer vorbei auf den ersten Platz schob, der direkt zur Teilnahme am Finalturnier um den Bundesliga-Aufstieg berechtigt.

Seeber/Schäfer, die am Ende Zweiter wurden, hatte den letzten Spieltag in der 2. Bundesliga Süd in Sulgen bestritten. Als Team RV Gärtringen IV traf man dabei im ersten Spiel auf Bonlanden, die vor dem Spieltag den fünften Platz belegten und noch Außenseiterchancen auf einen der ersten drei Plätze hatten. Seeber/Schäfer zeigten zwar nicht ihre beste Leistung und kamen schwer ins Spiel, ließen aber gleichzeitig nicht viel zu und erreichten am Ende einen 4:3-Sieg.

Spannender ging es im zweiten Spiel gegen Gastgeber Sulgen zu, der wie gewohnt lautstark von den heimischen Fans unterstützt wurde. Das RVG-Duo riskierte mehr – doch der Kontrahent siegte am Ende mit 6:4. Im letzten Spiel hatten sich Seeber/Schäfer vorgenommen, die Aufgabe gegen Prechtal nochmals mit voller Konzentration anzugehen und in erster Linie die eigenen Fehler zu reduzieren. Diese Strategie führte zum 8:2-Erfolg.

Gärtringen III mit Nico Quast und Matthias König für den verletzten Till Ganser schaffte im ersten Spiel einen klaren 7:3-Erfolg über das Team von Denkendorf II, ehe sie sich anschließend auch mit 7:4 gegen Bonlanden durchsetzen konnten. Gegen Sulgen lag das Duo immer wieder zurück, kam aber gegen Ende immer besser ins Spiel und erreichte immerhin noch ein verdientes 7:7-Unentschieden. Zum Abschluss rundeten Quast/König einen starken Spieltag mit einem 5:3-Erfolg über Prechtal II ab.

Quast/Ganser hätten, nachdem sie am vergangenen Spieltag alle Spiele verloren hatten, beinahe noch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz geschafft, reihten sich am Ende aber auf einem guten vierten Abschlussrang ein, der auch der starken Leistung von Matthias König im Saisonfinale zu verdanken ist.