Radball beim RV Gärtringen RV Gärtringen nimmt an Europameisterschaft teil
Das Radball-Duo Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen hat sich dank des sensationellen Erfolgs im Deutschlandpokal für die Europameisterschaft qualifiziert.
Das Radball-Duo Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen hat sich dank des sensationellen Erfolgs im Deutschlandpokal für die Europameisterschaft qualifiziert.
Durch den unverhofften Sieg im Deutschlandpokal vor knapp drei Wochen haben sich Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen I für die Europameisterschaft qualifiziert. Ausgetragen wird das Turnier am kommenden Wochenende im Amorbach.