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  6. RV Gärtringen nimmt an Europameisterschaft teil

Radball beim RV Gärtringen RV Gärtringen nimmt an Europameisterschaft teil

Radball beim RV Gärtringen: RV Gärtringen nimmt an Europameisterschaft teil
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EM-Teilnahme für RV Gärtringen Foto: Ferrari

Das Radball-Duo Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen hat sich dank des sensationellen Erfolgs im Deutschlandpokal für die Europameisterschaft qualifiziert.

Durch den unverhofften Sieg im Deutschlandpokal vor knapp drei Wochen haben sich Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen I für die Europameisterschaft qualifiziert. Ausgetragen wird das Turnier am kommenden Wochenende im Amorbach.

 

Dort treffen Becker/Müller zunächst auf Italien (Renato Bianco/Elia Bianco). In der vierthöchsten Spielklasse der Schweiz belegte das Duo in der vergangenen Saison den zweiten Tabellenplatz. Weiter geht es gegen die Slowakei. Martin Kobes und Jan Holar gingen bei der vergangenen Weltmeisterschaft noch in der Eliteliga an den Start, stiegen am Ende allerdings nach einer Niederlage gegen Belgien in die Challenger-Liga ab.

RV Gärtringen bekommt den schwersten Gegner zum Schluss

Der dickste Brocken wartet zum Abschluss, wenn Becker/Müller auf den amtierenden WM-Bronzemedaillengewinner aus Altdorf (Timon Fröhlich/Yannick Fröhlich) treffen. Trotz ihres noch recht jungen Alters haben die Schweizer in den vergangenen Jahren schon einige internationale Erfolge feiern dürfen und zählen zu den Mitfavoriten auf den Titel.

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Die Radballer des RV Gärtringen haben unverhofft für den größten Vereinserfolg der vergangenen Jahre gesorgt. Als Nachrücker bestritten sie die Endrunde und gingen als Sieger vom Platz.

Je nachdem, welchen Vorrundenplatz Becker/Müller am Ende belegen, geht es am Samstagabend entweder mit einem Platzierungsspiel um Platz sieben bzw. fünf oder mit dem Halbfinale weiter. In der anderen Gruppe misst sich der amtierende Vizeweltmeister Österreich mit Frankreich, Tschechien und Armenien.

RV Gärtringen hofft auf lautstarke Unterstützung

Bei der Premiere für Deutschland im Elitebereich gehen Becker/Müller die Aufgabe hoch motiviert an und wollen alles daransetzen, eine möglichst gute Leistung zu zeigen. Das Duo hofft darauf, vor Ort möglichst lautstark unterstützt zu werden.

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