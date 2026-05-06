Radball beim RV Gärtringen: Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister

Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister
Radball beim RV GärtringenValentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister
06.05.2026 - 14:52 Uhr
Valentin Fischer/Oskar Schimmel vom RV Gärtringen haben sich bei der U19-Radball-Meisterschaft stark präsentiert. Nur dem RC Worfelden mussten sie sich am Ende geschlagen geben.
Kai Weiss
06.05.2026 - 14:52 Uhr
Bei den deutschen Radball-Meisterschaften der U19-Junioren sicherte sich das Duo Valentin Fischer und Oskar Schimmel vom RV Gärtringen den Vizemeistertitel – eine starke Teamleistung. In Moers duellierten sich die acht besten deutschen Nachwuchsmannschaften um den Titel.