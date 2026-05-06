Radball beim RV Gärtringen: Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister

Bei den deutschen Radball-Meisterschaften der U19-Junioren sicherte sich das Duo Valentin Fischer und Oskar Schimmel vom RV Gärtringen den Vizemeistertitel – eine starke Teamleistung. In Moers duellierten sich die acht besten deutschen Nachwuchsmannschaften um den Titel.

Fischer/Schimmel starteten furios. Mit einem souveränen 9:0-Erfolg gegen den RSC Kieselbronn deuteten sie bereits früh an, dass die Form stimmte. Zwar gab es anschließend beim 4:4-Unentschieden gegen den SV Erzhausen einen kleinen Dämpfer, der anschließende 5:2-Erfolg über den RSV Waldrems brachte das Duo aber wieder zurück auf die Erfolgsspur.

RV Gärtringen liegt nach vier Spielen auf Rang zwei

Auch gegen den zweiten Konkurrenten aus dem Landesverband konnten sie sich durchsetzen – 7:2 gegen den RSV Lauterbach. Nach den ersten vier Spielen lagen die Youngsters somit aussichtsreich auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter RC Worfelden, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatten.

Tags darauf sprang für Fischer/Schimmel ein klarer 7:1-Erfolg gegen den RSV Öflingen heraus, dem sie ein 4:1 über den RSV Leeden folgen ließen. Die Ausgangslage war vor dem letzten Spiel somit klar: Sollte das RVG-Duo den RC Worfelden erstmals besiegen können, würden sie die Saison mit dem deutschen Meistertitel vergolden.

Mathias „Matze“ König, Oskar Schimmel, Valentin Fischer und Betreuer Adrian Fischer (v.li.) vom RV Gärtringen freuen sich über die Vizemeisterschaft. Foto: Wilfried Schwarz

Nur der RC Worfelden kann das Duo Fischer/Schimmel stoppen

Fischer/Schimmel gerieten Mitte der ersten Halbzeit gegen den Favoriten mit 0:1 in Rückstand, hielten das Spiel danach aber lange offen. Erst kurz vor Schluss kassierten sie den Treffer zum 0:2-Endstand. Der zweite Platz ist dennoch als Erfolg zu sehen und der Lohn für kontinuierliche Leistungssteigerungen in den vergangenen Wochen.