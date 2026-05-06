 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister

Radball beim RV Gärtringen Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister

Radball beim RV Gärtringen: Valentin Fischer/Oskar Schimmel sind U19-Vizemeister
1
Valentin Fischer (li.) und Oskar Schimmel vom RV Gärtringen haben fünf ihrer sieben Duelle bei der U19-Meisterschaft für sich entschieden. Foto: Wilfried Schwarz

Valentin Fischer/Oskar Schimmel vom RV Gärtringen haben sich bei der U19-Radball-Meisterschaft stark präsentiert. Nur dem RC Worfelden mussten sie sich am Ende geschlagen geben.

Bei den deutschen Radball-Meisterschaften der U19-Junioren sicherte sich das Duo Valentin Fischer und Oskar Schimmel vom RV Gärtringen den Vizemeistertitel – eine starke Teamleistung. In Moers duellierten sich die acht besten deutschen Nachwuchsmannschaften um den Titel.

 

Fischer/Schimmel starteten furios. Mit einem souveränen 9:0-Erfolg gegen den RSC Kieselbronn deuteten sie bereits früh an, dass die Form stimmte. Zwar gab es anschließend beim 4:4-Unentschieden gegen den SV Erzhausen einen kleinen Dämpfer, der anschließende 5:2-Erfolg über den RSV Waldrems brachte das Duo aber wieder zurück auf die Erfolgsspur.

RV Gärtringen liegt nach vier Spielen auf Rang zwei

Auch gegen den zweiten Konkurrenten aus dem Landesverband konnten sie sich durchsetzen – 7:2 gegen den RSV Lauterbach. Nach den ersten vier Spielen lagen die Youngsters somit aussichtsreich auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter RC Worfelden, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatten.

Tags darauf sprang für Fischer/Schimmel ein klarer 7:1-Erfolg gegen den RSV Öflingen heraus, dem sie ein 4:1 über den RSV Leeden folgen ließen. Die Ausgangslage war vor dem letzten Spiel somit klar: Sollte das RVG-Duo den RC Worfelden erstmals besiegen können, würden sie die Saison mit dem deutschen Meistertitel vergolden.

Mathias „Matze“ König, Oskar Schimmel, Valentin Fischer und Betreuer Adrian Fischer (v.li.) vom RV Gärtringen freuen sich über die Vizemeisterschaft. Foto: Wilfried Schwarz

Nur der RC Worfelden kann das Duo Fischer/Schimmel stoppen

Fischer/Schimmel gerieten Mitte der ersten Halbzeit gegen den Favoriten mit 0:1 in Rückstand, hielten das Spiel danach aber lange offen. Erst kurz vor Schluss kassierten sie den Treffer zum 0:2-Endstand. Der zweite Platz ist dennoch als Erfolg zu sehen und der Lohn für kontinuierliche Leistungssteigerungen in den vergangenen Wochen.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, Staffel II: Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“

Fußball-Landesliga, Staffel II Langjähriger Kapitän verlässt VfL Sindelfingen – „Menschlich Maßstäbe gesetzt“

Nicolai Dittrich gehörte sieben Saisons lang zum festen Inventar beim VfL Sindelfingen. Nun wechselt er innerhalb der Fußball-Landesliga.
Von Michael Schwartz
Tennis-Regionalliga Damen: Zäsur bei Topspielerinnen – VfL Sindelfingen zieht sich aus 2. Bundesliga zurück

Tennis-Regionalliga Damen Zäsur bei Topspielerinnen – VfL Sindelfingen zieht sich aus 2. Bundesliga zurück

Die Tennis-Damen des VfL Sindelfingen ziehen sich aus der 2. Bundesliga zurück und starten künftig in der Regionalliga – mit einem rein deutschen Team und deutlich reduziertem Budget.
Von Thomas Volkmann
Leichtathletik: Silber und Bronze für VfL Sindelfingen bei deutschen Langstaffelmeisterschaften

Leichtathletik Silber und Bronze für VfL Sindelfingen bei deutschen Langstaffelmeisterschaften

Bei den deutschen Langstaffelmeisterschaften in Celle haben die Leichtathleten des VfL Sindelfingen zwei Medaillen gewonnen. Die 4 x 400-Meter-Mixed-Staffel ragte dabei heraus.
Von Holger Schmidt
Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: Tabellenführer tut sich mit dem Flex-Modus schwer

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII Tabellenführer tut sich mit dem Flex-Modus schwer

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, gelingt es dem GSV Maichingen III, nach einem frühen Rückstand das Spiel noch zu drehen.
Von Jenny Schwartz
2. Feldhockey-Regionalliga: „In einen Rausch gespielt“ – SV Böblingen feiert Wiederauferstehung

2. Feldhockey-Regionalliga „In einen Rausch gespielt“ – SV Böblingen feiert Wiederauferstehung

Die SV Böblingen hat ihre beiden Heimspiele in der 2. Feldhockey-Regionalliga eindrucksvoll genutzt und gibt die rote Laterne ab – trotz einiger personeller Rückschläge im Vorfeld.
Von Uli Meyer
Handball-Oberliga Frauen: Trotz Niederlage: HSG Böblingen/Sindelfingen schreibt Vereinsgeschichte

Handball-Oberliga Frauen Trotz Niederlage: HSG Böblingen/Sindelfingen schreibt Vereinsgeschichte

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen haben zum Abschluss der Saison 2025/26 deutlich verloren. Grund zur Freude gab im letzten Spiel des Coaches dennoch.
Von Kevin Schuon
Handball-Oberliga Frauen: SG H2Ku Herrenberg verabschiedet sich mit deutlichem Sieg aus der Oberliga

Handball-Oberliga Frauen SG H2Ku Herrenberg verabschiedet sich mit deutlichem Sieg aus der Oberliga

Die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg haben ihre überragende Saison 2025/26 mit einem deutlichen 32:21-Erfolg über die SG Dornstetten zu Ende gebracht.
Von Peter Gebhardt
Handball-Landesliga Männer: „Zu viele fahrige Fehler gemacht“ – HSG Schönbuch beendet Saison mit Niederlage

Handball-Landesliga Männer „Zu viele fahrige Fehler gemacht“ – HSG Schönbuch beendet Saison mit Niederlage

Die SpVgg Renningen hat sich mit einer faustdicken Überraschung aus der Handball-Landesliga verabschiedet. Zum Abschluss gelang ihr ein echter Coup gegen den Meister ASV Ottenhöfen.
Von Vanessa Frey
Fußball-Regionalliga Frauen: VfL Herrenberg verpasst ersten Punktgewinn unter neuem Trainer

Fußball-Regionalliga Frauen VfL Herrenberg verpasst ersten Punktgewinn unter neuem Trainer

Die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Herrenberg müssen die nächste Niederlage verkraften. In der Regionenliga ist das Derby eine klare Sache für die SGM Nufringen/Emmingen/Jettingen.
Von Kevin Schuon
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: „Von Anfang an super konzentriert“ – KSC Sindelfingen festigt Rang zwei

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII „Von Anfang an super konzentriert“ – KSC Sindelfingen festigt Rang zwei

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII gelingt dem SV Rohrau II gegen den SV Deckenpfronn II trotz Unterzahl der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit.
Von Jenny Schwartz
Weitere Artikel zu U19
 
 