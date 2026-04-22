Radsport im Stuttgarter Hallschlag: Sprünge, Flüge, Knochenbrüche – ein Besuch beim BMX-Bundesliga-Tag

„Sport ist Mord“, soll der einstige britische Premierminister Winston Churchill gesagt haben. Oder auch nicht. Bloß weil es ständig wiederholt wird, muss es ja nicht so gewesen sein. Aber es gibt viele Sportarten, die tatsächlich ein höheres Verletzungsrisiko haben. Zum Beispiel BMX. Als der Schreiber dieser Zeilen auf das Radsportgelände in Münster läuft, werden gerade die Türen eines Rettungswagens verschlossen. „Das war ein übler Sturz“, sagt die Augenzeugin Anaiya Campbell. Die Zweitliga-Volleyballerin kennt aus dem Internat des Olympiastützpunkts Stuttgart viele BMXler, die auch dort wohnen, und ist deshalb zum Bundesliga-Rennwochenende auf den Speedtrack in den Hallschlag gekommen. „Die humpeln oft. Und gefühlt jeder hatte mal einen Schlüsselbeinbruch“, weiß Campbell. Es ist der Preis eines Spektakels auf zwei Reifen.