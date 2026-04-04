Radsport-Mekka Schönaich Wo schon Jan Ullrich mitfuhr
Der Rad-Klassiker „Rund um Schönaich“ verspricht bei seiner 50. Auflage wieder Volksfestcharakter. Rund 600 Teilnehmer und rund 4000 Zuschauer werden am Ostermontag erwartet.
Der Rad-Klassiker „Rund um Schönaich“ verspricht bei seiner 50. Auflage wieder Volksfestcharakter. Rund 600 Teilnehmer und rund 4000 Zuschauer werden am Ostermontag erwartet.
Jubiläum in Schönaich. Zum 50. Mal steigt am Ostermontag auf dem bewährten Neun-Kilometer-Rundkurs Schönaich-Breitenstein-Neuweiler mit insgesamt 600 Teilnehmern der Rad-Frühjahrsklassiker „Rund um Schönaich“. „Eines der letzten Radsport-Monumente in Deutschland“, sagt stolz Freddy Eberle, Vorstandsmitglied beim veranstaltenden RSC Schönaich und seit 1986 Streckensprecher und damit „Stimme“ der Veranstaltung.