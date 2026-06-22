Radsternfahrt in Stuttgart Weniger Teilnehmer bei großer Hitze – „Kidical Mass“ abgesagt
Bei bis zu 38 Grad demonstrieren Tausende Radfahrer in Stuttgart für eine bessere Radinfrastruktur. Dabei bleibt die Beteiligung unter dem Vorjahresniveau.
Bei bis zu 38 Grad demonstrieren Tausende Radfahrer in Stuttgart für eine bessere Radinfrastruktur. Dabei bleibt die Beteiligung unter dem Vorjahresniveau.
Bei der Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter dem Motto „die Zukunft fährt Rad“ haben am Sonntag rund 2500 Menschen in Stuttgart für bessere Bedingungen für Radfahrende demonstriert. Dabei sorgten Temperaturen von bis zu 38 Grad für große Herausforderungen – und für die Absage einer anderen Veranstaltung.