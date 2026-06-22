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Radsternfahrt in Stuttgart Weniger Teilnehmer bei großer Hitze – „Kidical Mass“ abgesagt

Radsternfahrt in Stuttgart: Weniger Teilnehmer bei großer Hitze – „Kidical Mass“ abgesagt
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Rund 2500 Radfahrer nahmen am Sonntag an der Radsternfahrt teil. Foto: Holger Vogt/ADFC

Bei bis zu 38 Grad demonstrieren Tausende Radfahrer in Stuttgart für eine bessere Radinfrastruktur. Dabei bleibt die Beteiligung unter dem Vorjahresniveau.

Bei der Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter dem Motto „die Zukunft fährt Rad“ haben am Sonntag rund 2500 Menschen in Stuttgart für bessere Bedingungen für Radfahrende demonstriert. Dabei sorgten Temperaturen von bis zu 38 Grad für große Herausforderungen – und für die Absage einer anderen Veranstaltung.

 

Trotz der Hitze führte die Polizei die Demonstrationszüge von insgesamt zwölf Startpunkten aus sternförmig über mehrere Routen auf den zeitweise autofreien Bundesstraßen B 10 und B 14 bis zum Karlsplatz. Dort endete die Aktion mit einer Kundgebung vor dem Verkehrsministerium. „Heute haben die Menschen erleben können, wie die Verkehrswende gelingen kann“, sagte ADFC-Landesvorsitzender Matthias Zimmermann.

Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg

Das Fahrrad verbinde Klimaschutz, soziale Teilhabe und Lebensqualität – und könne „die Gesellschaft in vielen Bereichen voranbringen“, so Zimmermann weiter. Einige Teilnehmer nahmen für die Radsternfahrt sogar Anfahrten aus Städten wie Freiburg oder Heidelberg in Kauf, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen.

Im Vergleich zur Sternfahrt im vergangenen Jahr mit rund 5400 Teilnehmenden fiel die Beteiligung in diesem Jahr deutlich geringer aus – was auch an der extremen Hitze gelegen haben dürfte. So sagte die „Kidical Mass“, bei der Kinder parallel zur Radsternfahrt durch Stuttgart rollen sollten, ihre geplante Fahrt kurzfristig ab. Die Organisatoren begründeten dies mit gesundheitlichen Risiken, insbesondere für Kinder.

Dennoch untermauerten die Initiatoren ihre Forderung an die Stadt, dass Stuttgart besser auf zunehmende Hitzeperioden vorbereitet werden müsse. Dazu sollten unter anderem mehr Trinkwasserbrunnen und zusätzliche Schattenflächen installiert werden. Außerdem fordert die „Kidical Mass“ eine stärkere Begrünung der Stadt.

Keine größeren Zwischenfälle

Damit schlossen sie sich den Forderungen des Sternfahrt-Bündnisses – bestehend aus ADFC, DGB, VCD, Fridays for Future und Bike Bridge – an, das bei der Abschlusskundgebung ebenfalls seine Forderung nach einem schnelleren Ausbau der Radinfrastruktur bekräftigte. „Wir müssen die Radwege großflächiger vernetzen und so gestalten, dass sie für alle sicher nutzbar sind“, sagte Zimmermann. Nur dann könne das Fahrrad sein volles Potenzial im Alltag entfalten.

Im vergangenen Jahr war die Radsternfahrt von einem Unfall am Kappelbergtunnel überschattet worden: Ein Teilnehmer hatte sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Vergleichbare Vorfälle gab es nach Angaben der Polizei diesmal nicht. Lediglich in der Cannstatter Straße stürzten gegen 15.20 Uhr zwei Teilnehmer, blieben jedoch unverletzt. Zudem erlitt ein weiterer Radfahrer einen Schwächeanfall – offenbar in Folge der extremen Temperaturen.

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