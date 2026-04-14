Am Sonntag, 19. April, startet die Kidical Mass Stuttgart in die Saison. Zum Auftakt gibt es zwei Fahrten: durch Botnang und die Innenstadt. Höhepunkt ist die Sternfahrt am 21. Juni.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ startet die Kidical Mass Stuttgart am Sonntag, 19. April, mit einer Doppelausfahrt in die neue Saison. Die erste Cityradtour für Kinder beginnt in diesem Jahr um 11 Uhr an der Franz-Schubert-Schule, Schumannstraße 8, in Botnang. Um 15 Uhr startet die zweite Tour dann vom Kronprinzplatz in der Innenstadt über Hauptstraßen zum „Öschi“, der Freifläche unter dem Österreichischen Platz. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, wird die Strecke rund um das Fahrerfeld während der Ausfahrt von der Polizei gesichert.

 

Kidical Mass soll Verkehrswende vorantreiben

In der Landeshauptstadt gibt es die Kidical Mass, die kleine Schwester der Critical Mass, seit dem Jahr 2018. Sie wird ehrenamtlich organisiert und von Zweirat Stuttgart, dem ADFC Stuttgart und dem VCD Stuttgart unterstützt. Ziel des Projekts ist, dass sich Kinder sicher und entspannt in der Stadt mit dem Rad bewegen können. Dafür werden laut Veranstalter einfache Strecken ausgesucht, die sich selbst für Laufräder eignen. Außerdem soll mit den Veranstaltungen eine politische Botschaft gesendet werden, um die Verkehrswende voranzutreiben. Die Macher der Kidical Mass fordern, dass der öffentliche Raum gerechter aufgeteilt wird, um Kindern eine selbstständige Mobilität in der Stadt und mehr Freiheiten zu ermöglichen.

In dieser Saison sind bis zum 31. Oktober 13 Ausfahrten geplant. Neben Botnang (2 Touren) und Stuttgart City (4) wird durch Vaihingen (2) und je einmal durch Zuffenhausen, Feuerbach, Bad Cannstatt, Weilimdorf und Möhringen geradelt. Ein Höhepunkt findet am 21. Juni statt: Wie im Vorjahr wird die Kidical Mass im Rahmen der großen Sternfahrt des ADFC auf dem Karlsplatz einfahren. Das Saisonfinale startet um 16 Uhr mit einer Halloween-Ausfahrt in der Abenddämmerung, danach folgt eine „schaurige“ Abschlussparty.