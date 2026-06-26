Mit der Eröffnung der Mobilitätsstation am Esslinger Bahnhof war im Jahr 2023 ein langgehegter Wunsch vieler Radlerinnen und Radler in Erfüllung gegangen. Auch Experten halten ein Fahrradparkhaus mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für sehr sinnvoll im Hinblick auf eine funktionierende Verkehrswende. Das Problem ist nur: Das Angebot wird kaum genutzt. Deshalb kam der Weiterbetrieb jetzt auf den Prüfstand.

Nicht zum ersten Mal wurde nun auf Antrag der Fraktion FDP/Volt über den Fortbestand der Einrichtung am Esslinger Bahnhof diskutiert. Die Fraktion hatte gefordert, den Betrieb der Mobilitätszentrale zum nächstmöglichen Zeitpunkt einzustellen. Die Stadtverwaltung wurde gebeten, bei möglicherweise längerfristigen vertraglichen Bindungen Verhandlungen mit den Vertragspartnern aufzunehmen, um diese einvernehmlich zu beenden. Zudem sollte das bislang für die Mobilitätsstation vorgesehene Geld im Haushalt umgewidmet und künftig für den Ausbau, die Vernetzung und die Weiterentwicklung der Mobilität eingesetzt werden.

Mobilitätsstation wird weniger genutzt als erwartet

Die Begründung von FDP/Volt: Es herrsche ein massives Missverhältnis zwischen Kosten und Nutzen der Mobilitätsstation – auch weil die Nutzung weit hinter den Erwartungen zurückbleibe. Dieses Angebot sei haushaltspolitisch nicht vertretbar und gehe am Mobilitätsbedarf der Menschen in Esslingen vorbei. „Wir würden gern das Geld in andere Mobilitätsprojekte stecken als in dieses Parkhaus, das völlig am Bedarf vorbeigeplant ist“, erklärte FDP-Stadtrat Jörn Lingnau in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK). „Das Problem ist nicht, dass die Mobilitätsstation nicht bekannt ist, sondern dass sie nicht praktikabel ist“, so Lingnau.

Tatsächlich räumt auch die Stadtverwaltung Probleme beim Fahrradparkhaus ein: „Die Auslastung der Mobilitätsstation ist aktuell noch gering“, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings sei auch in anderen Kommunen zu beobachten, dass es eine Weile dauere, bis sich ein solches Angebot etabliere. Zudem betont Teresa Engel, Leiterin der Stabsstelle Mobilität in Esslingen: „Man kann aber deutlich erkennen, dass es eine Steigerung gibt.“ Im Übrigen wolle man künftig noch mehr Werbung machen, um das Angebot bekannter zu machen. Außerdem solle das von vielen als sehr kompliziert wahrgenommene Zugangssystem vereinfacht werden. Auch eine ergänzende Nutzung, etwa durch Abstellmöglichkeiten für E-Roller, solle geprüft werden.

Mobilitätsstation soll künftig attraktiver gestaltet werden

Denn im Austausch mit dem Betreiber, dem Software-Anbieter, Vertretern unterschiedlicher städtischer Ämter sowie dem Verband Region Stuttgart und dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg habe sich gezeigt, dass Möglichkeiten bestünden, die Mobilitätsstation durch technische Verbesserungen, optimierte Zugangs- und Buchungssysteme sowie ergänzende Nutzungen attraktiver zu gestalten und die Auslastung zu erhöhen. Bei allen Abstimmungsterminen sei es Konsens gewesen, dass die Mobilitätsstation nicht frühzeitig geschlossen werden solle. Es bedürfe Zeit zur Etablierung des Angebots. Und: „Eine Schließung ist ein Zeichen in die falsche Richtung in Bezug auf nachhaltige Mobilität“, teilt die Stadt mit.

Das Fahrradparkhaus in der Esslinger Mobilitätsstation ist meist nur wenig ausgelastet. Foto: Roberto Bulgrin

Insgesamt stelle die Mobilitätsstation einen zentralen Baustein der kommunalen Strategie zur Förderung nachhaltiger Mobilität dar. Veränderungen im Mobilitätsverhalten seien langfristige Prozesse – Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigten, dass sich die Nachfrage mit zeitlichem Verzug entwickele. „Eine Schließung des Fahrradparkhauses würde nicht nur bereits getätigte Investitionen entwerten, sondern auch ein negatives Bild hinsichtlich der Verlässlichkeit kommunaler Infrastrukturpolitik senden“, heißt es aus dem Rathaus. Teresa Engel betont: „Wir sollten schnell den Vertrag mit dem Betreiber verlängern, bevor er abspringt.“ Schließlich stünden potenzielle Betreiber nicht gerade Schlange.

Dennoch waren nicht alle Mitglieder des ABMK restlos überzeugt davon, den Betreibervertrag zu verlängern, der im Oktober ausgelaufen wäre. Wenn Angebote nicht angenommen würden, sei das ein schlechtes Zeichen, befand etwa CDU-Fraktionschef Tim Hauser. „Wir könnten uns einen Zeitrahmen setzen und sagen, dass bis dahin bestimmte Ziele erreicht sein müssen“, schlug Hauser vor. Dem schloss sich Christa Müller (SPD) an, die das Fahrradparkhaus zwar an sich für sinnvoll hielt, aber betonte: „Gut gemeint ist nicht gut gemacht.“ Ähnlich sahen es auch Michael Weinmann (Freie Wähler), Jürgen Häußler (AfD) und Hermann Beck (WIR/Sporplätze erhalten).

Anders die Grünen: „Wir wollen den Weiterbetrieb eigentlich gar nicht befristen“, erklärte Fraktionschefin Carmen Tittel. Stattdessen solle die Mobilitätsstation einfacher zugänglich gemacht und stärker beworben werden: „Ganz viele Leute wissen nichts davon – und erst recht nicht, dass man mit der Polygo-Karte umsonst reinkommt“, so Tittel. Auch Baubürgermeister Sigel betonte: „Drei Jahre sind städtebaulich nicht viel.“ Deshalb plädiere er dafür, den Betreibervertrag für die Mobilitätsstation um drei Jahre zu verlängern und zwischendurch über den Stand der Dinge zu informieren. Dem stimmte der Ausschuss mehrheitlich mit einer Gegenstimme (Jörn Lingnau) zu – der FDP/Volt-Antrag auf Abschaffung der Mobilitätszentrale wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Auch Schließung der Mobilitätsstation kostet Geld

Das Fahrradparkhaus am Esslinger Bahnhof hat vor etwa drei Jahren eröffnet und bietet insgesamt rund 370 Stellplätze. Davon ist aber in der Regel nur ein Bruchteil belegt: Die Rede ist von durchschnittlich 40 Fahrrädern, die im vergangenen Jahr pro Tag in der Mobilitätsstation abgestellt wurden. Angesichts der geringen Auslastung steht das Angebot in der Kritik.

Allerdings würde auch eine Schließung des Fahrradparkhauses Kosten verursachen. So würden in diesem Falle Rückzahlungen der erhaltenen Fördermittel fällig, während etwa Einnahmen durch Pachtzinsen für die Fahrradwerkstatt wegfielen und Betriebs-, Heiz- und Verwaltungskosten weiterliefen. Die Stadt kalkuliert mit Ausgaben von knapp 1,3 Millionen Euro pro Jahr bei einer Schließung der Mobilitätsstation und mit Kosten von rund drei Millionen Euro im Falle des Weiterbetriebs.