Radverkehr in Esslingen Mobilitätsstation: Erneut Diskussion über Weiterbetrieb
Das Fahrradparkhaus am Esslinger Bahnhof ist wenig ausgelastet und deshalb manchen ein Dorn im Auge. Doch der Mobilitätsausschuss gibt nun ein eindeutiges Votum ab.
Das Fahrradparkhaus am Esslinger Bahnhof ist wenig ausgelastet und deshalb manchen ein Dorn im Auge. Doch der Mobilitätsausschuss gibt nun ein eindeutiges Votum ab.
Mit der Eröffnung der Mobilitätsstation am Esslinger Bahnhof war im Jahr 2023 ein langgehegter Wunsch vieler Radlerinnen und Radler in Erfüllung gegangen. Auch Experten halten ein Fahrradparkhaus mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für sehr sinnvoll im Hinblick auf eine funktionierende Verkehrswende. Das Problem ist nur: Das Angebot wird kaum genutzt. Deshalb kam der Weiterbetrieb jetzt auf den Prüfstand.