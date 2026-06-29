Radverkehr in Sindelfingen „Können auf das Radwegenetz nicht stolz sein“
Die Stadt Sindelfingen will vier Millionen Euro für die Planungen der Radwege. Die Stadträte sind skeptisch.
Die Stadt Sindelfingen will vier Millionen Euro für die Planungen der Radwege. Die Stadträte sind skeptisch.
Das Radwegenetz in Sindelfingen ist, um es diplomatisch auszudrücken, durchaus ausbaufähig. Oder, wie es der SPD-Rat Martin Wenger in der letzten Sitzung des Technik- und Umweltausschusses formulierte: „Es besteht ein Konsens, dass wir auf das Radwegenetz in unserer Stadt nicht stolz sein können.“ Aktuell umfasst es 3,8 Kilometer.