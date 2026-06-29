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  6. „Können auf das Radwegenetz nicht stolz sein“

Radverkehr in Sindelfingen „Können auf das Radwegenetz nicht stolz sein“

Radverkehr in Sindelfingen: „Können auf das Radwegenetz nicht stolz sein“
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Es steht nicht gut um die Fahrrad-Infrastruktur in der Stadt Sindelfingen, befanden die Räte. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Die Stadt Sindelfingen will vier Millionen Euro für die Planungen der Radwege. Die Stadträte sind skeptisch.

Das Radwegenetz in Sindelfingen ist, um es diplomatisch auszudrücken, durchaus ausbaufähig. Oder, wie es der SPD-Rat Martin Wenger in der letzten Sitzung des Technik- und Umweltausschusses formulierte: „Es besteht ein Konsens, dass wir auf das Radwegenetz in unserer Stadt nicht stolz sein können.“ Aktuell umfasst es 3,8 Kilometer.

 

Den Beschluss, weitere Routen auszubauen, gibt es schon lange. Doch es mangelt an Geld. Andererseits gab es in der Vergangenheit auch schon Situationen, in denen die Stadtwerke eine Straße für Leitungslegungen aufbuddelten und die Stadt den Ausbau des Radwegs gleich anhängen wollte. Pläne aber lagen nicht vor und das Bauamt geriet in Stress.

Corinna Clemens wünscht sich fertige Pläne in der Schublade

Um solche Situationen künftig zu vermeiden, möchte die Baubürgermeisterin Corinna Clemens vorsorgen. Sie favorisiert die Idee, den Bau der Radwege zu bündeln und alle nach und nach zu planen. „Wenn wir fertige Pläne in der Schublade haben, können wir schnell reagieren und sie bauen, wenn es eine Möglichkeit dazu gibt“, so ihr Credo.

Am Dienstag wird das Thema Radwegenetz im Sindelfinger Gemeinderat erneut auf den Tisch kommen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Diesen Vorschlag brachte sie in den Technik- und Umweltausschuss ein. Vier Millionen Euro soll der Gemeinderat bewilligen, um die vier Hauptradrouten Böblingen-Achse, Darmsheim-Achse, Mahdental-Achse und Sommerhofenroute zu planen.

Die Stadt hat den günstigsten Anbieter schon ausgemacht

Den günstigsten Planungsanbieter hat die Stadt bereits gefunden. Das Ingenieurbüro IBB Wörn aus Ehningen würde für knapp 3,5 Millionen Euro die Planungen übernehmen. Weitere 500.000 Euro sollen für ergänzende Leistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit eingeplant werden. Das Gesamtbudget von vier Millionen Euro soll auf die nächsten Jahre aufgeteilt und als Budget fest im Haushalt verankert werden.

Bei den Räten im Ausschuss stieß dieses Ansinnen auf Skepsis. Walter Arnold von der CDU fand einen solchen Millionenbetrag angesichts der angespannten Haushaltslage als zu hoch. „Dieses Thema gehört in die Haushaltsstrukturkommission. Dort sollten wir entscheiden: Wollen wir dieses Projekt und wenn ja, was sparen wir dann ein?“ Andreas Beyer (FDP) möchte die Generalplanung nicht als Pauschalpaket, sondern auf Stundelohnbasis vergeben.

SPD und Grüne stimmten dem Antrag der Verwaltung zu, die anderen Fraktionen enthielten sich. Sie sehen weiteren Beratungsbedarf. Am Dienstag wird das Thema im Gemeinderat erneut auf den Tisch kommen.

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