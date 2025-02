In einem Brief an den Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper kritisiert der Fahrradclub fehlende Umleitungen für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine aktuelle Baustelle in Botnang sei kein Einzelfall.

Jannik Hiddeßen 25.02.2025 - 11:03 Uhr

Die Stadt Stuttgart vernachlässige Radfahrer bei Verkehrsbaustellen. So sieht es der ADFC Stuttgart. Derzeit verärgert die Situation am Oberen Kirchhaldenweg in Botnang die Verantwortlichen besonders. Bereits seit Anfang Januar ist die Straße zwischen der Eltinger und der Bergheimer Steige für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist nur für Autos ausgeschrieben. Radfahrer und Fußgänger hingegen würden nicht ausreichend informiert werden, kritisiert der ADFC in einem Brief an den Oberbürgermeister Frank Nopper.