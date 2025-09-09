Radverkehr in Stuttgart Rückbau der Treppe zum Rosensteinpark geplant
Der Fuß-und Radweg unter der Neckarbrücke in Bad Cannstatt, der vor viereinhalb Jahren eröffnet wurde, ist noch immer nicht barrierefrei. Es wird aber an einer Lösung gearbeitet.
Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Am 20. April 2021 ist der Fuß- und Radweg unter der neuen Neckarbrücke in Bad Cannstatt feierlich eingeweiht worden. Vom Seilerwasen führt er über den Neckar und die Bundesstraße 10 bis in den Rosensteinpark. Auch viereinhalb Jahre nach der Eröffnung ist der Übergang in die Grünanlage nicht barrierefrei. Stattdessen wartet am Ende des circa 170 Meter langen Bauwerks eine große Treppe auf die Parkbesucher. Insgesamt müssen knapp 50 Stufen überwunden werden.