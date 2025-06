Radfahrer dürften die Straßen kostenlos nutzen, behaupten manche in der Diskussion zum Schwabtunnel. Fordern dürften sie daher nichts. Was ist dran an dieser Behauptung?

Die Diskussion um die Verkehrssituation im Schwabtunnel ist hitzig – manche Stimmen werfen jetzt eine grundsätzliche Frage auf. Gehören Straßen Autofahrern mehr als Fahrradfahrern – weil sie mehr dafür bezahlen?

Ausgelöst wurde die allgemeine Debatte um den Schwabtunnel durch mehrere Erfahrungsberichte von Fahrradfahrern, die regelmäßig in der Röhre zwischen Heslach und Stuttgart-West unterwegs sind. Sie schilderten, in vielen Fällen von Autofahrern gefährlich überholt zu werden – obwohl dies doppelt verboten ist. Mit einem Schild und einer durchgezogenen, geriffelten Mittellinie. Sowohl ein Vor-Ort-Besuch als auch die Polizei bestätigen die ausgeprägten Regelverstöße an dieser Engstelle in Stuttgart.

Lesen Sie auch

Nutzen Radler die Straßen kostenlos?

Ein Leser, der einen anderen Blick darauf hat, schreibt an die Redaktion: „Es ist schon ärgerlich genug, dass Radfahrer unsere Straßen quasi kostenlos nutzen dürfen.“ Ein anderer Leser meint: „Wenn die Radfahrer derart Einfluss auf die Straßenführung nehmen möchten und sich nicht anpassen wollen, gibt es das nicht für umsonst.“ Eine Fahrradsteuer müsse seiner Ansicht nach her.

Von Süd nach West sind Radler langsam unterwegs, weil es bergauf geht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Haben Autofahrer tatsächlich mehr Rechte an den Straßen? Was ist dran an dieser Behauptung? Die übrigens nicht neu ist.

„Der öffentliche Straßenraum ist ein öffentliches Gut, das jedermann zur Verfügung steht“, erklärt Professor Markus Friedrich, Verkehrsforscher an der Universität Stuttgart. „Die Gleichsetzung Straße ist gleich Kraftfahrzeug ist zu kurz gegriffen.“

Wirkung des Autoverkehrs auf die Gesundheit

Denn den Einnahmen durch den Straßenverkehr – etwa durch Kfz- oder Mineralölsteuer – stehen Ausgaben gegenüber. Und diese sind äußerst komplex und vielschichtig. Vor allem wegen der sogenannten externen Kosten, wie der Experte Friedrich erläutert.

„Externe Kosten des Verkehrs sind Folgekosten, die durch die Mobilität der Verkehrsteilnehmenden entstehen, aber nicht von ihnen getragen werden“, sagt er. „Dazu gehören unter anderem die negativen Wirkungen des Verkehrs auf die Gesundheit durch Lärm, Luftschadstoffe und Unfälle, auf das Klima durch Treibhausgase oder auf den Flächenverbrauch.“

Kurzum: Es gebe viele Untersuchungen „zur Kostenwahrheit im Verkehr“, wie Friedrich sagt. „Die meisten Ergebnisse zeigen, dass die von den Autofahrern entrichteten Abgaben nicht die tatsächlichen Kosten des Kfz-Verkehrs decken.“

Bei der Problematik im Schwabtunnel gehe es aber gar nicht um die Finanzierung des Straßenverkehrs. „Hier geht es um die Verkehrssicherheit bei gemeinsamer Nutzung des Straßenraums vom Kfz und Rad“, sagt Friedrich. An der Stelle sei die Straßenverkehrsordnung eindeutig: Verkehrsteilnehmer dürften andere nicht schädigen, gefährden, behindern oder belästigen. „Wer mit dem Auto im Schwabtunnel Radfahrende überholt, verstößt gegen dieses Prinzip. Alle weiteren Argumente sind nachrangig.“