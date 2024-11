Was auf einer Fahrradstraße erlaubt ist

Radverkehr in Stuttgart

Seit Kurzem hat Stuttgart fünf Fahrradstraßen. Die Praxis zeigt: Viele Menschen kennen die Regeln offenbar nicht. Eine Übersicht, was für Rad-, Auto-, Motorrad- und E-Scooter-Fahrer auf einer Fahrradstraße gilt.

Julia Bosch 21.11.2024 - 12:18 Uhr

Viele Fahrradstraßen hat Stuttgart noch nicht – perspektivisch sollen es in den kommenden Jahren aber deutlich mehr werden. Bisher ist nur die Tübinger Straße, die Eberhardstraße (S-Süd/Mitte), die Wiesbadener Straße in Bad Cannstatt sowie die Möhringer Straße (S-Süd) Radfahrern vorbehalten. Zudem wurde kürzlich die Umwandlung der Burgenlandstraße in Feuerbach zur Fahrradstraße fertiggestellt. Im Vergleich zu beispielsweise München ist das sehr wenig; dort gab es 2022 bereits 91 Fahrradstraßen.