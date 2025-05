RAF-Podiumsdiskussion: Warum radikalisieren sich junge Menschen?

Was geht in jungen Menschen vor, die ein ganz normales Leben führen und eines Tages plötzlich Menschen töten? Die Häuser in die Luft sprengen, Geiseln nehmen? Wie werden sie zu Terrorist:innen? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Eine Podiumsdiskussion der Stuttgarter Zeitung in Kooperation mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg hat am Dienstagabend versucht, sich möglichen Antworten zumindest anzunähern. Auf der Bühne diskutierten neben den beiden Redakteur:innen der Stuttgarter Zeitung, Lea Krug und Felix Frey, auch Holger Marcks vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena sowie der Ausstellungsleiter des Hauses der Geschichte, Rainer Schimpf.