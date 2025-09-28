Ralph Siegel wird 80: Von allem ein bisschen

Harrogate in Nordengland, es ist der 24. April 1982. Im schwarzen, mit Glitzersteinchen besetzten Taftkleid und weißem Bubikragen sitzt die 17-jährige Saarbrücker Gymnasiastin Nicole Hohloch auf einem Barhocker, ihre Gitarre auf dem Schoß. Mit ihrer mittelblonden, seitlich wie zu Vorhangvolants aufgeföhnten Mähne erinnert sie an einen Rauscheengel zur Vorweihnachtszeit. Um sie schart sich eine Band mit Harfe, Bass, Gitarre, Schlagzeug und Flügel, die Atmosphäre beim Eurovision Song Contest ist feierlich. Wer damals vor der Röhre sitzt, ahnt vielleicht, dass dieser Abend in die Geschichte der seit 1956 bestehenden Show eingehen wird.

Tatsächlich landet Nicole mit dem musikalisch schlichten „Ein bisschen Frieden“ auf Platz Eins des internationalen Wettbewerbs – mit stattlichen 161 Punkten, als zweite Interpretin mit deutschsprachigem Text, als erste Teilnehmerin aus Deutschland überhaupt. Eine kleine Sensation. Die Kritik mosert trotzdem, auch der Rezensent der Stuttgarter Nachrichten befindet damals, Nicole sei „weder rhetorisch geschult noch musikalisch besonders begabt“, und schnaubt, „hier wurde ein allgemeines Anliegen zum naiven Schlagerhit intoniert“.

Überzeugende Naivität

Zu erkennen, was denn ein allgemeines Publikumsanliegen sein könnte, ist eine Kunst, die allerdings wenige so gut beherrschen wie der Musiker, Schlagerkomponist und Produzent Ralph Siegel, der als Erfolgsgarant an diesem Abend am Flügel hinter Nicole auf der Bühne sitzt. Nicoles kindliche Unbedarftheit und überzeugende Naivität, ihr kaum von Technik überformtes Trällern, die simplen Verse von Texter Bernd Meinunger und Ralph Siegels eingängige Komposition zum Schunkeln und Mitsingen erwiesen sich in dieser Kombination als unwiderstehlich. In Zeiten des Kalten Krieges mit erhöhter Nachrüstung und Krisen wie dem Falklandkrieg sowieso.

Dschinghis Khan Foto: imago images / United Archives/United Archives / kpa / Grimm

Beim Blick auf Siegels Biografie scheint dem am 30. September 1945 geborenen Münchner das Gespür für kassenträchtiges Schlagermaterial in die Wiege gelegt. Schon der Vater arbeitete als erfolgreicher Komponist und Texter. Unter den Nazis beschwor er in seinen Liedern Heile-Welt-Idyllen, diskreditierte dagegen komplexere, moderne Musik rassistisch als „Niggerjazz“. Er schrieb aber auch die Texte zu bis heute ikonischen Ohrwürmern des Schlagergenres, darunter „Capri-Fischer“ und „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Siegels Großvater komponierte Opern, die Mutter sang in Operetten.

Das Eingängige, Heitere und Massenmobilisierende lag auch dem Sohn. Nach gründlicher Ausbildung an mehreren Instrumenten zog es Ralph Siegel früh in die professionelle Musik. Mit zwölf Jahren erarbeitet er erste Kompositionen unter Pseudonym.

Wilde Klischees in den Texten

Bis heute tönt auf feuchtfröhlichen Partys die von Rex Gildo ab 1973 interpretierte „Fiesta Mexicana“ mit donnerndem „Hossa! Hossa!“, zackigem Mitklatsch-Rhythmus und jubilierenden Mariachi-Trompeten. Udo Jürgens sentimental-romantischem Heimweh-Klagelied „Griechischer Wein“ verhalf Siegel als Produzent zum bis heute andauernden Kultstatus.

Einen großen Coup landet Siegel auch mit seiner farbenprächtig kostümierten Folklore-Disco-Band Dschinghis Khan, die er eigens zur Interpretation des gleichnamigen, 1979 beim ESC eingereichten Songs zusammenstellt. Die wilden Klischees in den Texten zu den Hits „Dschinghis Khan“ und „Moskau“ mögen ein heutiges Publikum befremden. Damals traf Siegel einen Nerv und befriedigte die Sehnsüchte der Bundesdeutschen nach Folklore, Abenteuer und Exotik. Erstaunlicherweise schlug „Moskau“ auch in Australien und sogar in Russland ein; trotz banaler Zeilen wie „Wirf die Gläser an die Wand / Russland ist ein schönes Land“.

Eigentlich ziemlich fit

Dass Ralph Siegel selbst gern und wohl auch zuviel dem in einigen seiner Lieder besungenen Alkohol zusprach, bekannte er jetzt öffentlich anlässlich seines 80. Geburtstags im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Privat lief es für den 25-maligen ESC-Teilnehmer und (Mit-)Schöpfer von rund 2000 bei der Gema registrierten Songs nicht immer rund.

Mit seinen beiden Töchtern Guilia und Marcella aus erster Ehe hat sich Siegel überworfen, eine kurze Beziehung zur im Mai verstorbenen Nadja Abd el Farrag ging 2001 per SMS in die Brüche, was die Öffentlichkeit mit Häme registrierte. 2018 heiratete Siegel zum vierten Mal und überstand seit 2007 in kurzen Abständen vier Krebserkrankungen. „Ich bin mehr als 60 Jahre lang in diesem Beruf aktiv“, resümierte er vor wenigen Tagen, „da habe ich natürlich ein bisschen Raubbau betrieben“. Insofern fühle er sich mit 80 „eigentlich ziemlich fit“. Ans Aufhören denkt Siegel nicht, der nächste ESC kommt bestimmt.