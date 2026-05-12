Die neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen: Mercedes-Benz taucht in zwei Segmenten ganz oben auf. Wen der Stuttgarter Autobauer im April mit welchen Modellen verdrängt hat.
12.05.2026 - 18:00 Uhr
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im April in vier Segmenten einen Wechsel beim zulassungsstärksten Modell registriert. Und zweimal ist dabei Mercedes-Benz beteiligt. Wie aus den Zahlen hervorgeht, dominierte der Stuttgarter Autohersteller – anders als noch im März – in Deutschland in der Mittel- und der Oberklasse.