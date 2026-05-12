Die neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen: Mercedes-Benz taucht in zwei Segmenten ganz oben auf. Wen der Stuttgarter Autobauer im April mit welchen Modellen verdrängt hat.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im April in vier Segmenten einen Wechsel beim zulassungsstärksten Modell registriert. Und zweimal ist dabei Mercedes-Benz beteiligt. Wie aus den Zahlen hervorgeht, dominierte der Stuttgarter Autohersteller – anders als noch im März – in Deutschland in der Mittel- und der Oberklasse.

Im mittleren Segment sticht der neue vollelektrische CLA heraus. 3393 von ihm wurden nach KBA-Angaben im April neu zugelassen, das entspricht etwas mehr als 16 Prozent aller Mittelklasse-Zulassungen. Ein Jahr zuvor nahm der VW Passat Rang eins ein (4027 Autos/21,7 Prozent). Auch im Vormonat 2026, dem März, führte er bei der Mittelklasse (3618 Autos/14,3 Prozent).

Mercedes CLA führt Mittelklasse an

Der Mercedes CLA ist seit 2025 auf dem Markt. Foto: Mercedes-Benz AG

Während der CLA hierzulande offensichtlich gut ankommt, kann er die Erwartungen auf dem so wichtigen chinesischen Markt bislang nicht erfüllen. Im Rahmen der „Auto China 2026“ in Peking, der größten Automesse überhaupt, stellte der Hersteller kürzlich die CLA-Langversion speziell für den chinesischen Markt vor. Unter anderem die große Konkurrenz auf diesem bedeutsamsten und weltgrößten Automarkt trägt zur derzeit schwierigen Lage bei, in der die Stuttgarter stecken.

Aus der will er sich mit zahlreichen neuen Modellen, die er noch bis 2027 nach und nach vorstellt, herausarbeiten. Dazu gehört auch die S-Klasse, deren neue Variante der Autobauer im Januar präsentiert hatte. Sie landete laut dem KBA im April in der Oberklasse auf Rang eins.

Mercedes S-Klasse dominiert Oberklasse

In Zahlen heißt das: Die Marke mit dem Stern verkaufte ihr Flaggschiff im vergangenen Monat 332 Mal. Sie erreicht in dem Luxussegment mit der S-Klasse somit einen Marktanteil von 27,4 Prozent. Vor einem Jahr führte sie die Oberklassen-Rangliste ebenfalls an (380 Autos/25,6 Prozent). Im März 2026 war es der BMW 7er (318 Autos/25,3 Prozent).

Bald wieder Zweischichtbetrieb beim Mercedes in Sindelfingen

Aufgrund der guten Nachfrage nach der neuen S-Klasse soll in Sindelfingen bald wieder der Zweischichtbetrieb anlaufen. In der dortigen Factory 56, wo der Konzern seine Luxusmodelle fertigt, fand fast drei Jahre lang nur eine Schicht pro Tag statt. Nun sollen wieder bessere Zeiten folgen – mit den neuen Modellen der S-Klasse, der Maybach-Version davon und dem EQS.